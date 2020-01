Bochum. In Bochum gehen Polizei und Stadt gemeinsam gegen illegale Schrottsammler vor. In Gerthe gab es einen Großeinsatz – und etliche Strafanzeigen.

Bochum: Polizei und Stadt gehen gegen Schrottsammler vor

Die Polizei und die Stadt Bochum gehen gemeinsam gegen illegale Schrottsammler vor. Bei Kontrollen am vergangenen Montag in Gerthe stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest: „bei nur fünf kontrollierten Fahrzeugen“, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung heißt.

Die Verkehrsdienstgruppe der Polizei sowie Mitarbeiter der städtischen Umweltbehörde waren an zwei Stellen aktiv: an der Straße An der Halde sowie an der Dieselstraße. Obwohl der Einsatz mehrere Stunden dauerte, reichte die Zeit nur, um fünf Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen. „Zu groß war die Liste an Verstößen“, so die Polizei.

Auch Haftbefehle wurden vollstreckt

Zwei Anzeigen erwarten Fahrer, weil sie sich laut Polizei nicht an das Abfallgesetz gehalten haben. „Zwei Schrottsammler verstießen gegen die Gewerbeordnung, zwei weitere gegen das Elektrogesetz. Zweimal hatten Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten“, listet das Polizeipräsidium auf. Zudem wurden zwei offene Haftbefehle vollstreckt.

Ähnliche Schwerpunkteinsätze finden in Bochum regelmäßig statt. Neben der Bekämpfung illegaler Schrotttransporte ahndet die Polizei dabei immer wieder auch Verstöße, die häufig zu Unfällen führen.