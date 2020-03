Abschied Bochum: Polizeihund Ivo verabschiedet sich in den Ruhestand

Bochum. Nach zehn Jahren ist Schluss. Der Diensthund Ivo, der auch regelmäßig bei Einsätzen in Bochum unterwegs war, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Der Polizeihund Ivo, der auch bei Einsätzen während Fußballspielen in Bochum eingesetzt wurde, geht nun in den Ruhestand. "Nach zehn Jahren ist endlich Schluss. Zehn Jahre in denen er viel erlebt hat. Gute aber auch viele schlechte Dinge fielen unter das Erlebte", schreibt die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, habe er neben viel Zuneigung von Kolleginnen und Kollegen und Bürgern, auch vielerlei Fahndungs- und Einsatzerfolge gemeinsam mit seinem Diensthundführer erlebt.

Verletzungen führen zu Dienstunfähigkeit

Schläge mit Gegenständen aller Art, Flaschenwürfe, Tritte und Messerschnitte: Der Hund habe auch immer wieder die Kehrseite des Polizeiberufs kennengelernt. Das habe in einem Fall dazu geführt, dass ein Tierarzt auf Grund seiner erlittenen Verletzungen Ivo die "Dienstunfähigkeit" attestieren musste. Seine Pension solle er laut Polizei im Kreise seiner Familie genießen können.

