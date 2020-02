Kino Bochum: Premiere des Stadtfilms 2019 läuft am 27. Februar

Bochum. Bochum 2019 – der Film. Die Stadt zeigt am 27. Februar den mittlerweile 67. Stadtfilm. Darin enthalten: alle wichtigen Ereignisse des Vorjahres.

Die neue Jahresschau der Stadt Bochum ist erschienen. Es ist die 67. Ausgabe der „Bochumer Themen“. Sie beschäftigten sich den Themen im Jahr 2019.

Öffentliche Premiere feiert der Film am Donnerstag (27.) um 19 Uhr im Archivkino des Stadtarchivs – Bochumer Zentrums für Stadtgeschichte, Wittener Straße 47. Gebündelt und in kurzen unterhaltsamen Sequenzen zeigt der 40-minütige Stadtfilm, was im vergangenen Jahr die Bochumer bewegte.

Freier Eintritt am 27. Februar

Darunter sind Bilder von den 100. Geburtstagen dreier Kulturinstitute: der Bochumer Symphoniker, des Schauspielhauses sowie des Stadtmuseums. Zu sehen sind außerdem Bochumer im Sommer mit lebensgroßen Sauriern, die die Stadt für mehrere Wochen zur „Dino-City“ machten, und die neuen Rundgänge des Bergbau-Museums. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Der Eintritt ist frei. Die erforderlichen Kartenreservierungen können dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 02 34/ 9 10 95 10 erfolgen. Bereits um 18 Uhr bietet das Stadtarchiv am 27. Februar eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Bochum – das fremde und das eigene“ an. Der Treffpunkt ist im Foyer.