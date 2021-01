Bochum: Propangasflasche brennt in Kleingartenanlage

In einem Gerätehaus einer Kleingartenanlage in Bochum hat am Freitag (29. Januar) eine Propangasflasche gebrannt.

Bochum Im Gerätelager einer Kleingartenanlange in Bochum ist es am Freitag (29.) zum Einsatz der Feuerwehr gekommen. Eine Propangasflasche hat gebrannt.

In einer Kleingartenanlage an der Wiemelhauser Straße hat es am Freitag (29. Januar) in einem Gerätelager gebrannt. Um 13.34 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Brand meldete, teilt diese mit. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache zwei an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus der Laube.

Der Eigentümer der Laube hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Als die ersten Einsatzkräfte die Tür zum Gerätelager der Laube öffneten kam es zu einer Durchzündung, so die Feuerwehr weiter. In dem Gerätelager brannte unter anderem eine Propangasflasche.

Brand in Gerätelager einer Kleingartenanlage in Bochum: Ermittlungen aufgenommen

Der Brand konnte laut Feuerwehr durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Um 15.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

