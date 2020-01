Bochum: Räuber schubst Mann Treppe im Hauptbahnhof runter

Zu einem Raubüberfall kam es am Montag im Hauptbahnhof Bochum. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Bochum. Verletzt wurde ein 33-Jähriger bei einem Überfall in Bochum Der Täter schubste ihn im Hauptbahnhof eine Treppe runter und stahl dessen Handy.

Bei einem Raubüberfall am Montag im Hauptbahnhof Bochum wurde ein 33-Jähriger eine Treppe hinunter gestoßen. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Räuber schubst im Bochum Hauptbahnhof Mann die Treppe runter

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall am Montag, 27. Januar, um 15.55 Uhr. Das Opfer, ein 33-jähriger Mann aus Bochum, war kurz zuvor mit einem Zug im Hauptbahnhof angekommen. Als er die Treppe von den Gleisen 6 und 7 hinunter ging, wurde er von hinten geschubst.

Bei dem folgenden Sturz fiel ihm sein Handy aus der Jacke. Der Räuber nahm dieses an sich und flüchtete in Richtung Südausgang.

Opfer verletzt sich an Knien und Sprunggelenk

Der 33-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Er klagte über Schmerzen in den Knien und an einem Sprunggelenk. Laut Polizei wollte er sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, vermutlich Südländer. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Kapuze und weiße Turnschuhe.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234/ 909 81 05 entgegen.

