Bochum: Raub im Rotlichtviertel – Mann zu Boden geschlagen

Als ein Mann (28) am Samstagmorgen (1. Februar) im Rotlichtviertel in Bochum unterwegs war, haben ihn zwei Männer attackiert und zusammengeschlagen. Das Duo entwendete die Jacke des Bochumers und flüchtete anschließend, teilt die Polizei mit. Die Beamten konnten einen Verdächtigen (24) durch eine Fahndung vorläufig festnehmen, der zweite ist weiter flüchtig.

Der Bochumer (28) habe sich gegen 8.30 Uhr im Bereich Gußstahlstraße/Im Winkel aufgehalten, als er von den beiden Männern überfallen worden sei. Er wurde vom Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Raub im Rotlichtviertel in Bochum: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Getränkemarkt fest

Durch einen Zeugen konnte die Polizei in Erfahrung bringen, dass einer der Tatverdächtigen den Spiegel eines parkenden Pkw beschädigt hatte. Dieser Zeuge konnte zudem nähere Angaben zur Fluchtrichtung machen. Das führte die Ermittler in ein angrenzendes Ladenlokal, einen Getränkemarkt, in dem sie einen der beiden Tatverdächtigen, einen 24-jährigen Bochumer, vorläufig festnahmen.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Tatverdächtigen seien vorerst ergebnislos verlaufen. Eine Personenbeschreibung dieses Mannes liege der Polizei derzeit nicht vor. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter Tel. 0234 / 909-81 05 (-44 41 außerhalb der Bürozeiten) um sachdienliche Hinweise.