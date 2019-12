Bochum: Ruhrindustries eröffnet Boutique am Schauspielhaus

Bochum. Im April hat das aufstrebende Modelabel Ruhrindustries aus Bochum etwas versteckt auf dem Klever Weg 1 seinen ersten Laden eröffnet. Nun folgt schon der zweite, diesmal ein Pop Up Store ganz zentral am Schauspielhaus.

Trendige Streetwear aus Bochum

Die Boutique an der Königsallee 16 liegt in unmittelbarer Nähe zum Schauspielhaus. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Macher wollen weiter expandieren und die trendige Streetwear aus Bochum über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt machen. „Wir wollen, dass noch mehr Leute von uns erfahren“, sagt Jamshid Ahadzai, der das Label 2011 gegründet hat.

Drei Jahre später stieg Kumpel Sven Mislintat ein, der im Fußballgeschäft schon eine große Nummer ist. Aktuell ist er Sportdirektor des VfB Stuttgart, zuvor war er Chefscout bei Arsenal London und dem BVB. Gemeinsam mit Modeexpertin Diana Nae haben sie Ruhrindustries auf eine neues Level gehoben.

Limitierte Taschen und Rücksäcke

Das Modelabel mit dem Wasserturm steht für Heimatgefühl, Individualität und Qualität. Lange Jahre wurde die Ware online verkauft.

Der erste Laden am Klever Weg ist gut angelaufen und bei Modeliebhabern ein Geheimtipp, nun soll auch die breite Masse aufmerksam werden.

Dazu werden neben der aktuellen Kollektion im voll eingerichteten Pop-up-Store, einem zeitlich begrenzten Geschäft, limitierte Taschen und Rucksäcke verkauft.

Sven Mislintat kommt zur Weihnachtszeit

Jamshid Ahadzai und Diana Nae in ihrem neuen Laden. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Mindestens bis Januar bleibt Ruhrindustries in dem ehemaligen Teeladen an der Königsallee 16. In Zukunft könnte sich Ahadzai einen dauerhaften Laden in Ehrenfeld vorstellen: „Wir passen gut in dieses Kreativviertel.“

Auch ansonsten gibt es viele Pläne. Die neue Kollektion soll noch mehr in Sachen Nachhaltigkeit bieten. Ab den Weihnachtstagen ist Mislintat wieder vor Ort, dann legen alle gemeinsam die nächsten Schritte fest. Damit es weiter hoch hinaus geht.

Info: www.ruhrindustries.net