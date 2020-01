Die Straßenbahnhaltestelle „Vonovia Ruhrstadion“ in Bochum wird komplett saniert. Bis zum 31. Januar halten die Linien 308/318 und 316 hier nicht mehr.

Bochum. Wegen Sanierungsarbeiten halten bis 31. Januar keine Bahnen an Bochums Haltestelle „Vonovia Ruhrstadion“. Der Straßenverkehr ist eingeschränkt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Sanierung von U-Bahn-Station – Verkehrseinschränkung

Wegen einer Komplettsanierung der Straßenbahnhaltestelle „Vonovia Ruhrstadion“ in Bochum kommt es in Bochum ab Sonntag (5. Januar) zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Zudem können die Straßenbahnen der Linien 308/318 und 316 dort ab Montag (6. Januar) nicht mehr halten, teilt die Bogestra mit.

Das Verkehrsunternehmen nutzt die spielfreie Zeit der zweiten Bundesliga, um die Haltestelle komplett zu sanieren. Zwischen dem 5. und 31. Januar wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Im Verlauf der Bauarbeiten kann es außerdem zur Sperrung der Abbiegebeziehung aus der Innenstadt kommend links in den Quellenweg kommen.

Bochum: Bahnen halten bis 31. Januar nicht an der Haltestelle „Vonovia Ruhrstadion“

Die Straßenbahnen der Linien 308/318 und 316 können zwischen dem 6. und 31. Januar nicht an der Haltestelle „Vonovia Ruhrstadion“ halten. Fahrgäste werden gebeten, auf Haltestellen in der Umgebung auszuweichen. Die nächstgelegenen Haltestellen sind „Planetarium“ und „Stahlwerke Bochum“.

In der Woche vom 5 bis voraussichtlich 11. Januar kommt es außerdem zu Arbeiten in den Nachtstunden, so die Bogestra weiter.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.