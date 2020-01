Bochum. Ein Hund hat am Mittwoch für Chaos auf der Bochumer A448 gesorgt, mitten im Berufsverkehr. Viele Fahrer riefen die Polizei – das Tier starb.

Bochum: Schäferhund auf Stadt-Autobahn A448 sorgt für Stau

Für großes Chaos im morgendlichen Berufsverkehr in Bochum sorgte am Mittwochmorgen (8.) ein schwarzer belgischer Schäferhund, der mitten auf der Stadtautobahn A448 im Bereich des Nordhausenrings umherlief.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich ab 7.26 Uhr zahlreiche Autofahrer über den Notruf bei der Polizei. Es war noch dunkel. Die Verkehrsteilnehmer versuchten auszuweichen, um das Tier zu retten. Doch vergebens. Der Hund wurde von einem Auto erfasst und schwerst verletzt. Ein Polizist musste das Tier durch einen gezielten Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlösen.

Ein Hund (belgischer Schäferhund) ist in Bochum ausgebüxt. Er wurde am Mittwochmorgen von einem Auto angefahren und verletzt – ein Polizist ihn mit einem gezielten Schuss töten musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Im morgendlichen Berufsverkehr entwickelte sich in diesem Bereich rasch ein großes Verkehrschaos

Beide Fahrtrichtungen der Bochumer A448 betroffen

Der Funkverkehr der Polizei gibt die Situation wieder. Immer wieder meldeten sich die Streifenbeamten mit neuen Sichtungen des Tiers. Der Halter des Hundes war zu dieser Zeit offenbar nicht in der Nähe.

Jedenfalls versuchten die Bochumer Beamten, das Tier auf der Autobahn rasch einzufangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Schäferhund erneut auf dem Sheffieldring auf der Fahrspur in Richtung Essen gesichtet, zwischendurch sprang der Hund über die Mittelleitplanke, so dass wechselseitig verschiedene Fahrtrichtungen betroffen waren.

Mit Auto zusammengeprallt

Doch trotz aller Bemühungen gelang es nicht, das Tier zu retten. Die letzte Sichtung gegen 7.42 Uhr gab es im Bereich des Castroper Hellweg. Er sei in Richtung Gerthe unterwegs, so die Nachricht. Doch da war es schon zu spät. Ein Auto hatte den Hund erfasst und ihn schwerst verletzt. Der Polizei blieb nur, das Tier durch einen gezielten Schuss zu töten. Das Auto, so die Polizei, wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Belgische Schäferhunde als Begleiter der Menschen

Eigentlich gelten besonders Hunde der Rasse „belgischer Schäferhund“ als treue und gute Begleiter der Menschen. Sie werden als Arbeitstiere eingesetzt und sind sehr wachsam und intelligent. Auch die Polizei hat etliche belgische Schäferhunde in ihrem Dienst. Er ist ein guter Arbeitshund und wird gern als Spürhund eingesetzt.