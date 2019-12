Bochum. Pfarrerin Gilda Bruckmann ist zum ersten Mal an den Feiertagen in den Bochumer Augusta-Kliniken. So sind die Seelsorgerinnen für Patienten da.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Seelsorgerinnen sind an Feiertagen für Patienten da

Nicht jeder kann Weihnachten Zuhause mit seinen Liebsten verbringen. Deshalb sind die Seelsorgerinnen der Augusta-Kliniken in Bochum auch an den Feiertagen für die Patienten da. Gilda Bruckmann, evangelische Pfarrerin und Klinikseelsorgerin, verbringt zum ersten Mal Weihnachten im Krankenhaus. Am zweiten Weihnachtstag ist sie für die Patienten im Einsatz. Was auf sie zu kommt und wie viele Patienten mit ihr das Gespräch suchen werden, weiß die 54-Jährige noch nicht.

„Jeder ist Ansprechpartner an einem Feiertag. Wenn jemand Gesprächsbedarf hat, stehen wir natürlich zur Verfügung“, sagt Bruckmann. In der Krankenhaus-Kapelle „Unter dem Himmel“ in der sechsten Etage wird das Fest mit einem Heiligabendgottesdienst eingeleitet, der von den Seelsorgerinnen Martina Haeseler und Sophie Bunse gehalten wird. Am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Silvester wird Gilda Bruckmann den Gottesdienst halten.

Bruckmann setzte sich in ihrer alten Gemeinde für Barrierefreiheit ein

Zu ihren Aufgaben gehört es auch, Patienten auf den Stationen zu besuchen. Ganz nach Wunsch des Patienten könne auch gemeinsam gebetet und gesungen werden. Gilda Bruckmann sitzt im Rollstuhl und kann sich gut in die Patienten hineinversetzen. „Einige Patienten fühlen sich durch eine Rollstuhlfahrerin besser verstanden, aber ich kann nicht sagen, dass das für alle gilt“. Das Krankenhaus sei sehr barrierefrei. „Ich komme hier gut zurecht“, sagt die Seelsorgerin. In ihrer ehemaligen Gemeinde Altenbochum/Laer habe sie sich ebenfalls für das Thema Barrierefreiheit stark gemacht.

Seit Anfang September ist Gilda Bruckmann auf den Stationen der Augusta Kliniken unterwegs. „Ich habe viele gute Begegnungen im Haus gehabt, sowohl mit Patienten als auch mit Ehrenamtlichen“, berichtet sie. Manchmal gehe ihr auch nach der Arbeit das ein oder andere Gespräch durch den Kopf. „Natürlich denke ich noch über Dinge nach. Das kommt schon vor“, erzählt sie. Zum Abschalten hört sie in der Freizeit gerne Musik, geht gerne im Ruhrpark bummeln oder genießt ein Stück Kuchen in einem Café.