Bochum. Im Bochumer Ruhrcongress steigt am Montag, 3. Februar, der beliebte Seniorenkarneval. Eintrittskarten sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Bochum: Senioren feiern wieder Karneval im Ruhrcongress

Vor zwei Wochen feierte der Festausschuss Bochumer Karneval mit seiner närrischen Gala nach sechs Jahren eine erfolgreiche Rückkehr in den Ruhrcongress. Am Montag, 3. Februar, heißt es am Stadionring erneut: „Bochum Man tau!“ Der Seniorenkarneval verheißt unbeschwerte Stunden für die ältere Generation.

Ab 15 Uhr gestalten die im Festausschuss organisierten Vereine ein buntes Programm mit Musik und Tanz. Präsident Bernd Lohof führt in bewährter Manier durch den Nachmittag und lädt zum Mitschunkeln und -singen ein.

Karneval in Bochum: Am 12. Februar folgt Wattenscheid

Im Eintrittspreis von 9 Euro sind Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Die Karten können unter 0234/61 03 410 oder per E-Mail an senioren@bochum-veranstaltungen.de. vorbestellt und am 3. Februar an der Kasse abgeholt werden. Die Tickets sind im Vorverkauf zudem im Awo-Stadtbüro an der Bleichstraße 8 sowie in den Seniorenbüros Mitte (Heuversstraße 2), Nord (Gerther Straße 20), Süd (Querenburger Höhe 169) und Südwest (Hattinger Straße 787) erhältlich.

Am Mittwoch, 12. Februar, folgt der Seniorenkarneval in der Stadthalle Wattenscheid. Hier führt die Kolpingspielschar Wattenscheid Regie. Vorverkaufskarten gibt es im Bürgerbüro an der Friedrich-Ebert-Straße und im Seniorenbüro an der Propst-Hellmich-Promenade.