Telefon-Seelsorge Bochum: So gefragt war die Telefon-Seelsorge an Weihnachten

Bochum Über die Weihnachtsfeiertage war die Telefon-Seelsorge in Bochum sehr gefragt. 21 Männer und Frauen waren ehrenamtlich im Einsatz am Telefon.

Bei der Telefon-Seelsorge in Bochum klingelte über die Weihnachtstage 72 Mal das Telefon. Zusätzlich war die Telefonseelsorge über die Feiertage auch per Chat erreichbar, was ebenfalls gut genutzt wurde. 21 Frauen und Männer waren ehrenamtlich im Einsatz, um diese Gespräche zu führen, teilt Pfarrerin Birgit Harnisch, stellvertretende Leitung, mit.

Einsamkeit und Beziehungen seien ein großes Thema gewesen. Manche haben ihre Familie oder Freunde vermisst, andere waren froh, alleine feiern zu können. Es gab konflikthafte Begegnungen zu verdauen oder manche schmerzliche Familiengeschichte zu bilanzieren, so Harnisch.

Anliegen der Anrufer bei der Telefon-Seelsorge Bochum waren vielfältig

Einige Anrufer und Anruferinnen wollten sich für Gespräche im vergangenen Jahr bedanken und „Frohe Weihnachten“ wünschen. Andere waren in großer psychischer Not und froh, zu Zeiten, in denen alles geschlossen war, jemanden erreichen zu können. Einzelne machten auch lebensmüde Gedanken zum Thema. "Lebensnöte kennen keine Feiertage. Darum wurde alles angesprochen, was Menschen auch sonst beschäftigt oder belastet", sagt Harnisch.

Die Telefon-Seelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den kostenfreien Rufnummern Tel. 0800/ 111 0 111 und 0800/ 111 0 222 sowie online über www.telefonseelsorge.de.

