Bochum: Sozialamt lehnt neues Bett für kranke Rentnerin ab

19 Jahre hat das Bett auf dem Buckel, in dem Ruth Kaldonek nicht nur schläft, sondern auch den Großteil des Tages verbringt. Dringend brauche sie ein neues Bett, sagt die 66-Jährige: wegen ihres Rückenleidens möglichst mit Federkernmatratze. Sie hat auch schon ein passendes Modell gefunden. Doch das Sozialamt lehnt ihren Antrag auf Kostenübernahme ab.

„Es reicht gerade zum Überleben“: Ruth Kaldonek ist die Scham darüber anzumerken, als alleinstehende Rentnerin auf die staatliche Grundsicherung angewiesen zu sein: so wie rund 3500 Frauen und Männer über 65 Jahren in Bochum. Tendenz: seit Jahren steigend. „Dabei habe ich zeit meines Berufslebens hart gearbeitet.“ Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit der ehemaligen Heilpraktikerin und Altenpflegerin. Seit der Kindheit sind die Finger ihrer rechten Hand gelähmt. Nach einem Bandscheibenvorfall ist die Bochumerin gehbehindert. Der linke Fuß ist taub.

Beim Aufstehen helfen Bügelbrett und Kratzbaum

Daheim an der Hildegardstraße ist das alte Bett aus dem Jahr 2001 gezwungenermaßen ihr Lebensmittelpunkt. Doch das Gestell sei längst zu niedrig, die Matratzen zu weich, schildert die Hammerin. Beim Aufstehen hält sie sich ächzend an einem Bügelbrett und am Kratzbaum ihrer Katze fest.

Geld für eine Neuanschaffung? „Hab’ ich nicht. Ich komme ja so schon kaum über die Runden.“ Beim Amt für Soziales beantragte sie daher eine einmalige Zahlung für ein neues Bett: „zum allerersten Mal. Ich habe sonst noch nie um irgendwas gebeten.“

Wunschbett würde 1499 Euro kosten

Zuversicht kam auf, als die Sachbearbeiterin sie gebeten habe, drei Kostenvoranschläge einzureichen. Mit einer Freundin, die ihr beim Laufen half, steuerte Ruth Kaldonek per Bus und Bahn fünf Möbelhäuser in Bochum und Umgebung an. In einem Herner Fachhandel entdeckte sie ihr Wunschbett: mit Taschenfederkern und als Weihnachtsangebot von 1999 auf 1499 Euro heruntergesetzt.

Das böse Erwachen folgte kurz vor dem Fest. „Die Gewährung einer einmaligen Beihilfe zur Ersatzbeschaffung eines Bettes“ werde abgelehnt, heißt in einem Schreiben des Sozialamtes. Ein Bett sei „dem Hausrat zuzurechnen“. Der werde vom Regelsatz der Grundsicherung umfasst. Dank der monatlichen Leistungen habe Ruth Kaldonek zudem „die Möglichkeit, ein Bett mittels Ratenkauf anzuschaffen“. „Wovon denn?“, entgegnet die Rentnerin. Ein Kredit, „wenn ich denn überhaupt einen bekäme“, sei für sie nicht zu stemmen.

Fachanwalt: Medizinische Gründe spielen eine Rolle

Die Bochumerin hat Widerspruch eingelegt. Das Sozialamt habe bei der Prüfung ihres Antrages offenkundig in keiner Weise ihre 100-prozentige Schwerbehinderung gewürdigt: ebenso wenig wie die Arzt- und Krankenhausberichte, die ihre Erkrankungen dokumentierten und ausweisen sollen, dass eine neue Schlafstatt dringend benötigt werde.

Info Stadtverwaltung bekräftigt Ablehnung Die Stadtverwaltung bekräftigt auf WAZ-Anfrage die Ablehnung. Anschaffungen für den Hausrat, und dazu gehöre ein neues Bett, müssten aus dem Regelsatz der Grundsicherung selbst finanziert werden. Es sei „zumutbar“ und durchaus üblich, dass die Leistungsempfänger dafür auch ein Darlehen aufnehmen. Ausnahmen gelten beim Bezug einer neuen Wohnung oder bei einem Totalschaden, etwa einem Wohnungsbrand.

Patric Wehde, Bochumer Fachanwalt für Sozialrecht, bestätigt: Eine 100-prozentige Schwerbehinderung allein sei nicht ausreichend, um Beihilfen vom Sozialamt zu beanspruchen. Sehr wohl könnten medizinische Aspekte aber eine Rolle spielen: etwa dann, wenn der Hausrat aus gesundheitlichen Gründen einer „besonderen Ausgestaltung“ bedarf – so wie möglicherweise beim Bett für Ruth Kaldonek. Derartige Anschaffungen könnten über den allgemeinen Bedarf hinausgehen, so der Anwalt.

Ruth Kaldonek hofft weiter. Vielleicht werde sie sich noch einmal am Rücken operieren lassen. „Aber nicht solange das alte Bett noch da ist.“