Bochum: Stadt meldet drei weitere Corona-Todesfälle

Bochum Die Corona-Lage in Bochum bleibt besorgniserregend. Die Stadt meldet am Dienstag drei weitere Todesfälle. Zweimal ist ein Altenheim betroffen.

Die Zahl der Corona-Toten in Bochum steigt weiter an. Am Dienstag meldete die Stadt drei Todesfälle. Im Bergmannsheil starb ein 92-jähriger Mann an den Folgen von Covid-19. Das Pflege- und Wohnheim St.-Anna-Stift in Altenbochum trauert um zwei 79- und 95-jährige Bewohnerinnen. Laut Stadt starben sie zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Virus auf 62. Hinzu kommen 23 Verstorbene mit zuvor positiven Corona-Tests.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 162,6

Deutlicher als in den vergangenen Tagen wächst die Zahl der neuen Corona-Fälle. Binnen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Bochum 92 bestätigte Infektionen. In den Tagen zuvor waren es nur 30 bis 40. Das deutet darauf hin, dass nach den Weihnachtstagen seit Wochenbeginn wieder mehr Testungen erfolgen. In der Sieben-Tage-Inzidenz schlägt sich das noch nicht nieder. Sie ging am Dienstag von 173,1 auf 162,6 zurück.

Aktuell sind 1535 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert (56 weniger als am Vortag). 6290 gelten als genesen.

In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 204 Corona-Patienten behandelt: sechs mehr als am Montag. 37 Erkrankte müssen auf den Intensivstationen versorgt werden. 22 Patienten werden beatmet.

