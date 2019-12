Bochum: Stadthistorisches Museum feiert 100. Geburtstag

Nach dem Schauspielhaus und den Bochumer Symphonikern feierte mit dem Stadthistorischen Museum die dritte Bochumer Kulturinstitution die 100. Wiederkehr ihres Gründungsdatums.

Die Blaskapelle „Musikexpress“ der Bogestra intonierte das „Bochumer Jungenlied“, der neue Leiter des Stadtarchivs stellte sich launig vor, und hinterher gab’s für die große Runde der Gäste ein Gläschen Sekt zum Anstoßen: Die Feier zum 100. Geburtstag des Stadthistorischen Museums fiel betont familiär aus.

Posthumer „Entscheidungstag“

Auf den Tag genau 100 Jahre war es am Sonntag her, dass das erste Stadtmuseum im Haus Rechen eröffnet wurde. Der 15. Dezember 1919 wird damit posthum zum „Entscheidungstag“ auch für den neuen Direktor des Zentrums für Stadtgeschichte (ZfS). Wie berichtet, hatte der zuletzt in Mülheim tätige Historiker Kai Rawe das Amt Anfang Dezember von der langjährigen Leiterin Ingrid Woelk übernommen.

Am Anfang stand die Sammlung Kleff

Er werde sich nun in die „Tiefen der Bochumer Stadtgeschichte begeben“, sagt der aus dem Sauerland gebürtige Wissenschaftler mit Bochumer Wohnsitz. Er lobte sein Institut das „profilierte Bochumer Kultureinrichtung“, die es zu stärken und auszubauen gelte.

Im Eröffnungsjahr betrug der Eintritt ins Stadtmuseum 1 Mark, Mittwoch und Sonntag war der Eintritt frei. Das Museum gründete sich auf der um 1900 von Werner Kleff, Leiter der Weilenbrinkschule, zusammengestellte Kollektion von Bochumer Altertümern, meist Gegenstände aus der bäuerlich geprägten Zeit.

Blick in die Ausstellung zur Stadtgeschichte im Obergeschoss an der Wittener Straße 47. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Um 1900 erlebten Bochum und des Ruhrgebiet durch die Industrialisierung einen rasanten Wandel, Dörfer wuchsen zu Großstädten heran, Arbeit und Lebensbedingungen der Menschen veränderten sich von Grund auf.

Angst vor Veränderung

„Diesem Wandel sollte Beständigkeit entgegen gesetzt werden, mit Blick auf die historischen Wurzeln“, erläuterte Rawe die Bestrebungen vor über hundert Jahren. „Der Trieb war die Angst vor Veränderung, die Angst etwas zu verlieren, was über Jahrhunderte gültig war“, so Rawe.

1913 übernahm Bochum die Kleff’sche Sammlung in der Absicht, ein Museum zu begründen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges kam sie im alten Wasserschloss Haus Rechen (heutiger Standort der Kammerspiele) unter.

Feuchtes Klima im Haus Rechen

Kein wirklich perfekter Ort: „Haus Rechen ist ein repräsentativer Ort, wenn auch weitgehend ungeheizt und mit feuchtem Klima. Vom Besuch in den Wintermonaten wird abgeraten“, notierte die Zeitung „Märkischer Sprecher“ damals. Heute stellt sich die Lage weitaus komfortabler dar. 2007 wurde das Stadtmuseum mit dem Stadtarchiv zusammengeführt und ist seitdem in umgebauten Räumen im alten Aral-Haus an der Wittener Straße heimisch.

Den Festvortrag zum 100. Geburtstag hielt Jens Stöcker, Leiter des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte Dortmund, der interessante Einblicke zum Thema „Sammeln gestern und heute“ vermittelte. Stadtgeschichte basiere nicht nur auf Zufallsfunden, führt Stöcker aus, es brauche seitens der Museen einen „differenzierten Rückblick und eine Einordnung“. Wichtig sei, um sich zu entwickeln, die Ansprache junger Leute und die Suche nach neuen Sammlungsbereichen.

Digitalisierung als Herausforderung

Hier liegen auch für das Bochumer Haus die Herausforderungen. Jünger, abwechslungsreicher und digitaler, hieß es, müsse das Stadtmuseum werden. Schließlich soll der Rückblick in 100 Jahren ebenfalls wohlwollend ausfallen.