In mehreren Straßen waren Autos und Bürgersteige mit dem aufgewirbelten Staub überzogen. Dirk John spricht von einer „Riesensauerei“.

Bochum. Mächtig Staub aufgewirbelt hat im Vorjahr in Bochum der Versuch, eine kilometerlange Ölspur zu binden. Nun ist es ein Fall für die Politik.

Bochum: Staubwolke wird doch noch im Ausschuss thematisiert

Die Beschwerde über die Beseitigung einer drei Kilometer langen Ölspur im Februar 2019 in Laer wird nun doch noch im Umweltausschuss behandelt. Beschwerdeführer Dirk John hatte seine Kritik an Feuerwehr und USB eigentlich in der vergangenen Sitzung des Ausschusses vortragen sollen, wurde von der Verwaltung aber zu einer falschen Zeit geladen. John witterte dabei Vorsatz und vermutete, die Stadt wolle sich vor der Aufarbeitung des Falls drücken.

Nun hat sich die Verwaltung schriftlich entschuldigt und versichert, Dirk John werde in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses seine Kritik vortragen können. Dabei ging es etwa darum, dass eine Kehrmaschine des USB das von der Feuerwehr verstreute Mittel, um ausgelaufenes Öl zu binden, in mehreren Straßen aufgewirbelt und flächendeckend über Autos und Bürgersteige verteilt habe. John spricht von einer „Riesensauerei“.

„Jeder kann einen Fehler machen“

„Jeder kann einen Fehler machen“, zeigt er sich nun versöhnlicher; sagt aber auch: „Ich werde darauf drängen, dass die Verwaltungsvorlage um die Aufarbeitung der Geschehnisse ergänzt wird.“ Der Ausschuss hat mittlerweile beschlossen, dass Ölspuren vorübergehend von einer externen Firma mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug beseitigt werden sollen und dafür bis auf Weiteres nicht die Feuerwehr und die Stadt-Tochter USB zuständig sind. In diesem Jahr soll dann der USB selbst mit einem solchen Fahrzeug ausgestattet werden und die Aufgabe übernehmen.