Bochum: Strohballen-Brände führen zu Feuerwehr-Großeinsatz

Brennende Heuballen beschäftigten die Feuerwehr am Samstagabend in Bochum-Stiepel und kurz darauf erneut, auf einem anderen Feld.

Bochum. Ein Strohballenbrand hat am Sonntag in Bochum Feuerwehr-Großalarm ausgelöst. Es ist der zweite Brand in derselben Nacht. Warnung vor Brandgeruch.

War es Brandstiftung? Die Vermutung liegt nahe! Brennende Strohballen haben am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Erst brannte es an der Haarstraße am Kreisverkehr der Königsallee. Nur eine Stunde, nachdem die Feuerwehr abgerückt war, gingen insgesamt mehrere Hundert Strohballen nur wenige Meter entfernt in Flammen auf. Die Feuerwehr warnt vor Brandgeruch!