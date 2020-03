Bochum-Ehrenfeld. In Bochum wird der Frisörsalon Schlegel einmal im Quartal zur Bühne. Den Auftakt machte der Gitarrist Volker Wendland mit einem Solo-Abend.

Mit der Werbung hat sich Friseurmeister Stefan Leinemann noch zurückgehalten. „Ich wollte vermeiden, dass auf einmal 300 Leute vor dem Laden stehen“, sagt der 33-Jährige. Freilich nicht zum Haareschneiden: Ab jetzt soll sein Friseursalon Schlegel, Pieperstraße 10, einmal pro Quartal zur Bühne werden, um einen schönen Abend zu gestalten und Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Dieses Mal geht der Erlös ans Hospiz St Hildegard.

Den Auftakt macht ein langjähriger Kunde: Auf einem Friseurhocker sitzend, gibt Volker Wendland ein akustisches Gitarren-Set zum Besten, wobei er den Meisten weniger als Solo-Gitarrist und vielmehr als Schlagzeuger der Punk-Band „Die Kassierer“ bekannt ist.

Publikum lauscht konzentriert

Auch für den Musiker ist das Setting ungewohnt. Abgesehen davon, dass er beim Spielen auf Shampoo-Flaschen und in Spiegel blickt, steht Wendland sonst nie alleine auf der Bühne. „Mir sind schon ein, zwei Schweißperlen übers Gesicht gelaufen“, sagt er nach dem Konzert. Die Stimmung war wohl ganz anders als das, was er von anderen Bühnen gewöhnt ist: Das Publikum lauscht konzentriert seinen Interpretationen von Jazz- und Gypsy-Standards. „Diese zweite musikalische Identität geht manchmal etwas unter“, sagt Volker Wendland. Es scheint fast, als seien die Zuhörer in sein Wohnzimmer eingedrungen, um ihm heimlich beim Spielen zuzusehen.

Immer neue Ideen für den Laden

In unaufgeregter Manier moderiert er einige Stücke an und ab, häufiger mit dem Hinweis, dass er gerade vielleicht doch „zu viel“ improvisiert habe. Charakteristisch sind in der Tat die unzähligen Läufe, die der Gitarrist anscheinend aus dem Ärmel schüttelt, dabei hier und dort die Tonart wechselt und einen Finger den nächsten jagen lässt. „Meine Mutter hat früher immer gesagt: ‚Spiel doch mal ein Lied‘, aber ich wollte lieber Tonleitern lernen“, sagt er.

„Stringtett“ heißt die Band mit Rainer Achterholt (g) und Winfried Bückmann (b), mit der Volker Wendland (re.) sonst auftritt. Foto: Rainer Achterholt

Zwei Zugaben gibt’s, dann ist das Konzert nach etwa einer Stunde um. Und Stefan Leinemann ist glücklich: „Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Nächste Woche planen wir, was als nächstes kommt.“

Vor etwa zwei Jahren hat er den Friseursalon Schlegel übernommen – seitdem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das „Kult-Potential“ des seit 1938 ansässigen Geschäfts auszuschöpfen und Neues rund um die Tradition zu schaffen.

Auf die Idee mit der Bühne ist er durch die WDR-Sendung „Nightwash“ gekommen, eine Comedy-Sendung, die in einem Waschsalon aufgezeichnet wird. In Sachen Netzwerken steht ihm Oliver Bartkowski vom Magazin „Bochum macht Spaß“ zur Seite – ebenfalls Kunde im Salon.

Pflanzliche Haarfarben kommen gut an

Davon gibt es einige, die wie Volker Wendland seit Jahrzehnten in den Salon spazieren – und andere, die Leinemann und sein Team durch zeitgenössische Konzepte dazugewinnen konnten. „Wir nutzen ausschließlich vegane und tierversuchsfreie Haarfarben. Je nach Wunsch färben wir auch zu hundert Prozent pflanzlich mit Farben, die auf Sylt hergestellt werden.“ Eine Website und der Slogan „Glück auf dem Kopf“ sind mittlerweile Teil der Unternehmensidentität – genau wie die Bilder vom Wittener Künstler Rainer Schoppol, die im Salon ausgestellt sind.

