Bochum: Tagesstätte gibt seit 20 Jahren dem Alltag Struktur

Auf verhältnismäßig wenigen Quadratmetern befinden sich eine ganze Menge Werkzeug, Material und Kunstwerke: Hinter der Tür mit der Aufschrift „Ergotherapie“ werden von Gemälden bis hin zu kleinen Möbeln ganz unterschiedliche Kunstwerke geschaffen. Diese Arbeit ist Teil des Angebots der Tagesstätte für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung an der Wittenbergstraße 11, die dieses Jahr ihr 20. Jubiläum gefeiert hat. Finanziert wird sie vom Landesverband Westfalen-Lippe (LWL).

Wunsch: Mehr gesellschaftliche Rücksicht

Fast von Anfang an mit dabei ist die heutige Leiterin Melanie Knöß. Die Sozialarbeiterin hat 2002 begonnen, seit 2013 hat sie die leitende Position in der Einrichtung des Vereins Psychosoziale Hilfen inne. Sie blickt recht positiv auf die vergangene Zeit, zumindest, was die Zusammenarbeit angeht: „Wir sind eng vernetzt mit verschiedenen Diensten, zum Beispiel mit der Kontaktstelle“, sagt sie. Es gebe regelmäßige Gespräche, um etwa jedem Klienten ein möglichst passendes Angebot machen zu können. Generell sei die Hilfe für Menschen mit psychischen Krankheiten in Bochum gut aufgestellt, auch durch die Aufteilung des Stadtgebiets in die verschiedenen Sektoren.

Was sie sich jedoch für die Zukunft wünscht: Mehr Akzeptanz und Rücksicht. „Wir leben nun einmal in einer Leistungsgesellschaft. Und dort wird noch immer viel auf Defizite geschaut, anstatt ressourcenorientiert zu arbeiten.“ Genau das versuchen sie und ihr Team in der Tagesstätte umzusetzen. Bei jedem Klienten wird geschaut: Was kann die Person? Wo kann sie gut eingesetzt werden?

Credo: „Ambulant vor stationär“

Vorlage für diese Arbeit waren Themen, die der Gesprächskreis bearbeitet hat. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Denn in dem Plenum, das einmal pro Woche stattfindet, wird möglichst viel Verantwortung an Klienten abgegeben. Hier wird auch besprochen, was gekocht werden soll oder welche Ausflugswünsche bestehen. Der Tagesablauf ist schließlich gut durchgetaktet und individuell für jeden Klienten gestaltet, so dass das jeweilige persönliche Ziel avisiert werden kann. Neben der Ergotherapie gibt es zum Beispiel Bewegungsangebote, Gartenarbeit, soziales Kompetenztraining und auch jeden Tag eine Kochgruppe.

Das funktioniert nach dem Credo „ambulant vor stationär“. Wer zu den 20 Klienten der Tagesstätte gehört, lebt in einer eigenen Wohnung, kommt aber von Montag bis Freitag tagsüber. Die Warteliste ist lang, Tendenz steigend. Auch Statistiken zeigen laut Melanie Knöß, dass immer mehr Menschen psychisch krank werden. „Unser Angebot ist noch recht niedrigschwellig, die Klienten müssen sich aber an Regeln wie Mindestanwesenheitszeiten und Abmelden halten.“

Gesprächsgruppe kommt gut an

Was momentan besonders gut ankommt, ist die Gesprächsgruppe. Die Teilnehmenden tauschen Erfahrungen aus und lernen, besser mit ihrer Krankheit umzugehen. „Dadurch wird auch die Gemeinschaft hier gestärkt. Die ist generell gut: Die Tagesstätte ist nicht nur eine Anlaufstation, hier entstehen auch Freundschaften“, berichtet Melanie Knöß. Zwischen den Jahren ist nicht allzu viel los, viele Klienten haben Urlaub genommen. Doch an Silvester wird die Tagesstätte erfahrungsgemäß ganz gut besucht sein: Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter organisiert seit einigen Jahren eine Disco für Klienten und Freunde, um gemeinsam ins neue Jahr zu starten.