Bochum: Teppiche so teuer wie ein neues Auto

Die Reichen, die Schönen und die Berühmten sind seine Kunden. Jan Kath hat den 130 Meter langen Teppich für die Hochzeit des monegassischen Fürstenpaars geliefert. Der Bochumer stattet weltweit alle Louis-Vuitton-Filialen mit seiner exklusiven Auslegeware aus. Schauspieler Bruce Willis, Rapper Jay Z, selbst der Papst zählt zu seinen Kunden. Es ist schick, einen Jan Kath auf den Boden liegen zu haben. Schick und teuer, manchmal sündhaft teuer. Und luxuriös.

Zum Preis eines neuen Mittelklasseautos verkauft der 47-jährige Bochumer etliche seiner Teppiche, die von 2000 Mitarbeitern in Nepal, Indien, Thailand und Marokko in Handarbeit hergestellt werden. Mehrere Monate lang kann es dauern, bis ein Exemplar fertig ist. Zwischen 100 und 450 Knoten knüpfen die Frauen und Männer an den Webstühlen – pro Quadrat-Inch, also pro 6,45 Quadratzentimeter.

Der Magier. Jan Kath hat dem Teppich neues Leben eingehaut – und manchmal auch eine politische Botschaft. Die steckt in dem Kampfflugzeug-Motiv (r.). Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Beim Gespräch an seinem Firmensitz, das er in der früheren Produktionsstätte der Maschinenfabrik Bomafa im Stadtteil Ehrenfeld eingerichtet hat, sitzt Jan Kath vor einem 35.000 Euro teuren, gleichermaßen eindrucks- wie geschmackvollen Teppich, dessen Mutterdesign an Teppiche aus dem polnischen Königshaus des 16. Jahrhunderts erinnert, denen er aber mit einer flächigen Verfremdung eine ganz neue Anmutung gibt. Erosion und Verwandlung sind zwei wesentliche Elemente seiner Designsprache. 35.000 Euro für einen Teppich? „Es geht noch teurer“, so Kath. „Aber wir haben auch Teppiche für einen dreistelligen Betrag“, versichert der Senkrechtstarter, der es mittlerweile zur Stilikone seines Metiers gebracht hat.

Tradition und Moderne

Das ist dem Autodidakten gelungen, nachdem und weil er einem zuvor totgesagten Produkt überhaupt erst wieder Leben eingehaucht und es dann der Welt zu Füßen gelegt hat. Vor mehr als zehn Jahren galt es in vielen Kreisen als spießig, die eigene Wohnung mit Teppichen auszustatten. Heute ist es Kult. Jedenfalls dann, wenn der Bodenbelag mit dem Label „Jan Kath“ versehen ist. Ihm ist es gelungen, Tradition und Moderne zusammenzuführen. „Wir produzieren modernes Design, berufen uns aber auf die alten Techniken.“

Die luxuriösesten Geschäfte, Hotels und Privatgemächer sind mit seinen edlen Waren ausgestattet. Jan Kath ist längst ein bekanntes, ein teures Label. Es gibt Showrooms in Berlin, Köln, Stuttgart, München, New York und Vancouver. Kath-Teppiche werden in Ausstellungen und Museen in London, Bejing und Zürich gezeigt. Sie liegen in teuren Hotels, seit kurzem etwa im Fünf-Sterne-Hotel Rosewood in Hongkong. Und auch im berühmten, gerade erst wiedereröffneten Thomas-Mann-Haus in Los Angeles ist Kath vertreten. Auch das macht seine Teppiche so wertvoll – und teuer.

Teppiche über Teppiche. Etwa 2000 Quadratmeter Teppich werden monatlich aus den Manufakturen aus Asien und Afrika nach Bochum geliefert – umgerechnet etwa fast 300 Teppiche. Nicht alle haben fünfstellige Preise. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

„Ja, wir sind teuer, wir gehören zu den Teuersten der Branche“, räumt der Mann ein, der mit Anfang 20 das Weite in der Welt suchte, in Ulan-Bator (Mongolei) lebte und erst wieder über Umwege zum Teppich fand, nachdem ihn sein Vater Martin schon im Kindesalter mit auf Reisen zu Manufakturen in Nepal und Iran mitgenommen hatte. Aber die hohen Preise lägen nicht an unverschämt hohen Gewinnmargen, versichert Kath, sondern daran, dass bei der Herstellung hochwertige Produkte verwendet werden, dass es bis zu mehreren Monaten dauere, bis ein Teppich fertiggestellt ist. „Und wir bezahlen unsere Leute gut und fair.“ Über allem wache das Schweizer Label „Step“.

Qualität und Beständigkeit

Ist das Luxus? Fakt ist, ein Teil der Teppiche aus dem Hause Kath sind für Normalverdiener unerschwinglich. Aber auch bei den Teuersten unter den teuren Exemplaren möchte der Meister des Designs nicht von Luxus sprechen. Es sind die Oberflächlichkeit und der Stempel des Elitären, die den Teppichhändler-Sohn aus Oberdahlhausen daran stören. „Ich rede lieber von Qualität, von Beständigkeit und davon, dass etwas zum Sammlerstück werden kann“, sagt er, während er im Schneidersitz auf einem herrlichen Kissen aus eigener Produktion sitzt – im Hintergrund eben jener 35.000 Euro teure Teppich und daneben die schöne und zugleich provokative Teppich-Collage eines F16-Kampfflugzeugs, das Mickey-Mouse-Köpfe „verliert“.

Diesen „Luxus“, auch eine politische Botschaft in seinen Arbeiten zu transportieren, kann sich der 47-Jährige leisten. Für ihn persönlich hat Luxus aber eine andere Bedeutung. „Luxus ist, Zeit zu haben.“ Wer fünfmal im Monat um die halbe Welt fliegt, in Bochum und im Norden Thailands lebt und auf dem schmalen Grat der Spitzenklasse balanciert, für den ist Zeit das knappste aller Güter. Und daher das Teuerste.