Bochum. Das Theater 48 in Bochum lädt zu Vorstellungen für Groß und Klein ein. Auf dem Programm der freien Bühne stehen Improtheater und ein Clownsstück.

Bochum: Theater 48 zeigt Clownsspiel und Impro-Theater

Seit Jahren ist das „Theater 48“ eine kleine, aber feine Adresse, die im Saal der evangelisch-methodistischen Gemeinde an der Alleestraße 48 – daher der Name – Unterhaltsames auf die Bühne bringt. Nun stehen die nächsten Aufführungen in Bochum auf dem Programm.

Theaterspiel ohne festes Rezept

„Pottpurri“ heißt eine Impro-Theater-Gruppe, die sich am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr vorstellt. Dabei geht es munter zu: „Von hinten durch die kalte Küche: wir mischen, panschen, würfeln bunt durcheinander – ganz nach Eurem Geschmack! Denn Impro heißt Theaterspielen ohne festes Rezept“, verspricht Regisseurin Caroline Kühnl.

Textbücher wird man bei „Pottpurri“ also vergeblich sucht. Alles, was auf der Bühne geschieht, entsteht spontan, aus dem Stegreif. Dafür brauchen die Mitspieler/innen nichts weiter als die Ideen des Publikums. Die Besucher bestimmen, was gespielt wird und welche Wendung die Handlung nehmen soll (Eintritt 12/ erm. 10 Euro).

Die beiden Clowns sind sehr verschieden

Am Sonntag, 9. Februar, geht es um 15 Uhr weiter mit „Is’ ja anders, Du“, einem Dauerbrenner des Theaters 48. Die Clowns Litzi (Caroline Kühnl) und Pellerine (Sibylle Möx) stellen sich vor; schnell wird deutlich, dass sie in verschiedenen Welten leben: Die Eine auf der Sonnenseite, die Andere auf der Regenseite eines Wetterhäuschens. Wie die Welten, so sind auch sie verschieden.

Pellerine, das Sonnenkind, kommt naiv, fröhlich, draufgängerisch und ein bisschen ungeschickt daher. Litzi, das Regenkind, ist zart, vorsichtig, verträumt und manchmal naseweis. Jede ist in ihrer Welt alleine. Aber plötzlich, als Sonne und Regen einander die Waage halten, begegnen sie sich und alles ist anders. Über Furcht und Missverständnisse hinweg schließen sie Freundschaft. Um am Ende gemeinsam sagen zu können: „Anders ist doch schön!“

Karten sind für Kinder reduziert

Eintritt Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro. Kartenreservierung unter 0234 355 309.

