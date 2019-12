Bochum: Top-Linien sind das Rückgrat des neuen Busnetzes

2 / 10

Netz2020 - Neue Bus-Hauptlinien in Bochum

Linie 344/346 von Wattenscheid bis Fachhochschule: Die Überschneidung beider Linien führt auf weiten Teilen der Strecke zu einem 15-Minuten-Takt und damit zu einer Fahrt mehr pro Stunde. Von 22 Uhr an gibt es zwei zusätzliche Fahrten in Richtung Wattenscheid. Die Vorteile, so die Bogestra: eine neue Direktverbindung zwischen Wattenscheid und Weitmar Mitte und der Ruhr-Universität. Nachteile: Auf der Linie 346 entfällt das Anrufsammeltaxi zu schwachen Verkehrszeiten, beide Linien haben einen späteren Betriebsbeginn (5:27, 5:42 Uhr an Werktagen), die 346 fährt nicht über Wattenscheid Bahnhof, zu schwachen Verkehrszeiten und am Wochenende hält die 346 nicht an den Haltestellen auf der Blumenfeldstraße, beide Linien fahren nicht mehr bis Scharpenseelstraße (Alternativen 345 und 355).

Foto: funkegrafik nrw