Bochum: Trotz Corona schießen Jugendlichen mit Pistole

Vier Jugendliche haben auf einem Friedhof mit einer Schreckschusspistole herumgeschossen. Sie bekamen eine Anzeige.

Anwohner hatten am Dienstagabend, 24. März, gegen 21.30 Uhr Schüsse gehört, die vom Hauptfriedhof in Werne kamen. Schussgeräusche vernommen hatten, ermittelten Polizeibeamte vor Ort vier Jugendliche. Mehrere Zeugen wählten den Polizeinotruf 110. Polizeibeamte trafen in der Nähe wenig später eine Gruppe von vier Bochumer Jugendlichen (19, 18, 18, 15) an und durchsuchten sie.

Schreckschusspistole war offenbar leergeschossen

"Der 19-Jährige trug eine offenbar leergeschossene Schreckschusspistole mit sich - einen kleinen Waffenschein besaß er nicht", berichtet Polizeisprecher Jens Artschwager.

Die Beamten stellten die Schreckschusspistole sicher und schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinsichtlich des Corona-Kontaktverbots fertigten sie außerdem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.