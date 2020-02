Bochum: Über 10.000 Bürger sollen beim Stadtputz mitmachen

Bochum räumt auf: Mit dem „Stadtputz“ will die Verwaltung das Umweltbewusstsein und den Gemeinsinn der Bürger schärfen. Das scheint zu gelingen: Stadt und USB sind zuversichtlich, bei der Neuauflage die Marke von 10.000 Helfern zu knacken.

Am Samstag, 28. März, rufen Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) und der Umweltservice Bochum (USB) zum zweiten Großreinemachen auf. Im April 2019 hatten sich 8100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am ersten Stadtputz beteiligt. Stadtweit gab es rund 500 Sammelstellen. 45 Tonnen Unrat und Sperrmüll wurden in Grünanlagen, auf Straßen und Plätzen sowie in Parks und Wäldern entsorgt. Spektakulärster Fund: eine Schusswaffe, die umgehend von der Polizei sichergestellt wurde. Auch ein Gebiss wurde aufgelesen. Eigentümer: unbekannt.

Reichlich Unrat wurde beim Stadtputz 2019 eingesammelt: hier Klaus Flucks in Wattenscheid. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Stadtputz in Bochum: USB stellt wieder Greifzangen, Handschuhe und Säcke

„Diesmal wollen wir fünfstellig werden“, sagt USB-Sprecher Jörn Denhard. Alle Bochumer Bürger, Vereine, Firmen, Institutionen, Kindergärten, Schulen, Hochschulen und private Initiativen sind eingeladen, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Der USB stattet die Helfer erneut mit kostenlosen Handschuhen, Greifzangen und Säcken aus. Wer noch Materialien von 2019 hat, kann dies gerne wiederverwenden. Auch um den Abtransport der Müllsäcke kümmert sich der Umweltbetrieb.

Der USB kommt Kindergärten und Schulen entgegen. „Im vergangenen Jahr hatten wir zahlreiche Rückmeldungen, dass die Kinder und Schüler zwar gerne dabei sein würden, der Samstag dafür aber denkbar ungünstig sei“, berichtet Barbara Winklmeier von der Unternehmenskommunikation. Daher können Schulen und Kitas im Rahmen des Stadtputzes nun bereits ab Mittwoch, 25. März, aktiv werden.

USB zeigt Spot in den Bochumer Kinos

Auf dem Rathausplatz (hier im Vorjahr) sind alle Stadtputz-Helfer auch am 28. März zu Imbiss und Getränken eingeladen. Foto: Jürgen Stahl

Auch die Werbung wird ausgeweitet. Neu ist ein 35-Sekunden-Spot, der seit zwei Wochen in den Bochumer Kinos gezeigt wird und zum Mitmachen animiert. Der VfL Bochum startet eine Rabattaktion: Alle Helfer erhalten einen Gutschein. Damit können bis zu zwei vergünstigte Sitzplatztickets für das Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag, 5. April (13.30 Uhr), gekauft werden. Die Karten kosten für Erwachsene dann zehn Euro und für Kinder fünf Euro.

Aktuell haben sich mehr als 4500 Bochumer für den Stadtputz angemeldet. Weitere Umweltfreunde können sich im Internet auf www.usb-bochum.de/stadtputz registrieren lassen. Infos gibt es auch unter der Servicenummer 0800/333 62 88. Die Treffpunkte, Uhrzeiten, Ausgabe der Materialien sowie weitere Details stimmt der USB mit den Teilnehmern ab. Anmeldeschluss ist am 13. März.

Nach getaner Arbeit gibt’s Speis und Trank

Info WAZ ruft die Leser zum Stadtputz auf Die WAZ macht wieder mit einer eigenen Aktion mit, wenn am 28. März der Bochumer Stadtputz veranstaltet wird. In Absprache mit dem USB rufen wir zum Großreinemachen auf der Schmechtingwiese in der Innenstadt auf. Alle Leserinnen und Leser sind eingeladen, mit anzupacken und das WAZ-Team zu unterstützen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Kreuzung Freiligrathstraße/Wielandstraße. Handschuhe, Greifzangen, Warnwesten und Müllsäcke werden vor Ort vom USB gestellt. Damit der Umweltservice mit der Ausrüstung planen kann, bitten wir um Anmeldungen bis zum 10. März: per E-Mail an redaktion.bochum@waz.de oder per Post an die WAZ-Redaktion, Huestraße 25 in 44787 Bochum; Stichwort: „Stadtputz“.

Ausdrücklich sind auch einzelne Bürger willkommen. „Sie können sich einer bestehenden Gruppe in ihrer Umgebung anschließen“, erklärt Jörn Denhard. Die Areale, in denen gereinigt wird, können von den Anmeldern ausgesucht werden. Ausgeschlossen sind Stellen, die Gefahren bergen - etwa Uferböschungen, Kanäle oder Flächen unmittelbar an Autobahnen. „In Grüngebieten werden bei Bedarf Naturschutzwächter hinzugezogen“, betont Barbara Winklmeier, die sich besonders darüber freut, dass auch sieben Bochumer Moschee-Vereine dabei sein werden.

OB Eiskirch wird den Müll nicht nur wieder selbst in die Zange nehmen, sondern auch ein spezielles Dankeschön ausrichten: Nach getaner Arbeit sind alle Putz-Helfer wie im Vorjahr auf den Rathausplatz eingeladen, wo es kostenlose Speisen und Getränke gibt.

Bußgelder stiegen 2019 deutlich

Im vergangenen Jahr hatte der Stadtputz eine nachhaltige Konsequenz: Die Bußgelder für Umweltsünder wurden deutlich erhöht. Bis zu 5000 Euro (zuvor 510) müssen Bochumer seither bezahlen, wenn sie beispielsweise illegal Altreifen oder Altöl abkippen. Kostete das Wegwerfen von Kaugummis, Zigaretten, Taschentüchern oder Pappbechern bis zur Änderung bis zu 20 Euro, drohen jetzt bis zu 55 Euro. Wer Hundekot nicht entsorgt, ist gleichfalls mit 55 Euro (bisher 40) dabei.