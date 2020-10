Bochum: Unbekannte wollten zweimal in Langendreer einbrechen

Am helllichten Tag wollten die Täter in Wohnungen in Bochum-Langendreer einbrechen (Symbolbild).

Bochum. Unbekannte Männer wollten in Bochum-Langendreer in zwei Wohnungen einbrechen. In beiden Fällen gab es dasselbe Fluchtauto.

Anwohner in Langendreer-Grabeloh haben am Mittwoch (6. Oktober) zwei versuchte Wohnungseinbrüche bemerkt.

Laut Polizei versuchten zwei bisher unbekannte an der Straße „Breite Hille“ gegen 11.50 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Zwei Bewohnerinnen wurden auf verdächtige Geräusche an der Hauseingangstür aufmerksam und sahen beim Hochziehen der Rollläden zwei Männer fliehen. Diese liefen zu einem geparkten Auto, in dem eine dritte Person saß.

Tatfahrzeug fuhr mit drei Männern auf der Grabelohstraße in Bochum davon

Der hellblaue fünftürige Ford mit ausländischem Kennzeichen fuhr auf der Grabelohstraße in Richtung Oberstraße davon. Zwei der dringend Tatverdächtigen werden so beschrieben:

1. Etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, stabile Statur, blaue Steppjacke. 2. dunkle Haare, hagere Statur, schwarzer Mantel, weißes T-Shirt, dunkle Hose.

Ermittler aus Bochum gehen von einem Zusammenhang aus

Einen Versuch, in eine Wohnung einzubrechen, gab es auch etwa eine Stunde zuvor an der Stockumer Straße. Nach Zeugenangaben wurde auch dort derselbe Wagen gesehen, so dass die Ermittler von einem Zusammenhang ausgehen.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 13 unter 0234/909-4130 oder außerhalb der Geschäftszeit an die Kriminalwache unter -4441.