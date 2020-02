Bochum. Nach einem Raubversuch in einer Station der U35 ist ein Unbekannter geflüchtet. Er wollte einem Mann ein Tablet entreißen. Zwei Männer schlug er.

Bochum: Unbekannter attackiert in U-Bahn-Station zwei Männer

Nach einem versuchten Raub in einer Station der U35 sucht die Polizei nach einem etwa 30-jährigen stämmigen Mann mit blondrötlichem Drei-Tage-Bart.

Der Gesuchte hatte am Mittwoch (5.) gegen 22.30 Uhr in der U-Bahn-Station an der Feldsieper Straße/Herner Straße gegen 22.30 Uhr einen 39-jährigen Bochumer angesprochen. Plötzlich habe er, so die Polizei, dem Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen und nach dessen Tablet gegriffen, das der 39-Jährige aber festhielt.

Der Unbekannte lief daraufhin Richtung Ausgang und attackierte dort noch einen weiteren Bochumer (25 Jahre). Der 39-Jährige ging dazwischen und wurde von dem Unbekannten nochmals ins Gesicht geschlagen. Der Verdächtige sei dann über die Treppen nach oben geflüchtet und über die Herner Straße stadtauswärts in die Agnesstraße gelaufen. Die beiden Bochumer wurden bei den Attacken leicht verletzt.

Der Unbekannte trug eine grüne Kappe und ein dunkles Sweatshirt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, kann sich melden unter 0234/ 9 09 81 05 oder unter 9 09 44 41.