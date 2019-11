Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall in Langendreer.

Polizei Bochum: Unbekannter überfällt Aldi-Markt in Langendreer

Bochum. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall in Bochum. Ein Unbekannter erpresste am Dienstagabend von der Kassiererin eines Aldi-Marktes Bargeld.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Unbekannter überfällt Aldi-Markt in Langendreer

Ein bislang unbekannter Krimineller hat am Dienstagabend einen Aldi-Markt in Langendreer überfallen. Er erbeutete Bargeld und eine Flasche Alkohol.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann am Dienstag, 26. November, gegen 20.40 Uhr den Aldi-Markt an der Unterstraße 56. Er nahm anschließend eine Flasche Alkohol aus einem Regal und stellte diese auf das Kassenband. An der Kasse forderte er die Angestellte auf, ihm die Einnahmen herauszugeben: „Das ist ein Überfall, mach’ die Kasse auf und gib bitte das Geld raus“.

Täter steckt beim Überfall in Bochum Bargeld in Plastiktüte

Die 58-Jährige gab das Bargeld heraus, das der Täter in eine mitgebrachte Plastiktüte steckte. Dazu nahm er noch die Flasche vom Band und flüchtete mit der Beute aus dem Discounter.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus BochumDer Tatverdächtige ist nach Zeugenangaben etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 180 bis 185 cm groß und schlank. Er hat einen schwarzen Vollbart (etwas mehr als ein Drei-Tage-Bart), trug zur Tatzeit ein weißes Sweat-Shirt mit Kapuze auf dem Kopf, darunter eine dunkle Mütze, eine helle Jogginghose sowie helle Turnschuhe. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise

Die Polizei fragt: Wer hat diesen Mann im Supermarkt oder im näheren Umfeld der Tatörtlichkeit gesehen?

Alle Hinweise dazu nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234/ 909 41 35 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der 909 44 41 entgegen.