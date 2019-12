Bochum. Der USB-Abfuhrkalender 2020 mit Leerungsterminen für Bochum ist gedruckt. Er kann bei der Verwaltung abgeholt und im Internet gelesen werden.

Bochum: USB-Abfuhrkalender mit Leerungsterminen erschienen

Der gedruckte Servicekalender der USB Bochum GmbH mit allen Leerungsterminen für die Restmüll-, Papier - und kombinierte Wertstofftonne ist erschienen. Die Servicekalender liegen kostenlos zum Mitnehmen an den Wertstoffhöfen des USB, am Empfang der USB-Verwaltung an der Hanielstraße 1 und in den Bürgerbüros aus.

Servicekalender der USB Bochum GmbH: Terminverschiebungen

Aus dem Kalender lassen sich die Terminverschiebungen für alle Feiertage sowie die jährliche Tannenbaumentsorgung entnehmen. Alle Abfuhrtermine für 2020 gibt es zudem über einen persönlichen Servicekalender auf der USB-Homepage.

