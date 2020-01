Bochum. „Neujahrslese“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie Kretschmer in Bochum. Die Künstlerin Uta Hoffmann zeigt kraftvolle abstrakte Bildwelten.

Bochum: Uta Hoffmann präsentiert farbstarke Kunst

Unter dem Motto „Neujahrslese“ lädt die Malerin Uta Hoffmann nach Bochum ein. Serviert werden abstrakte Gemälde voll Kraft und Poesie.

Hoffmann, 2. Vorsitzende des Bochumer Künstlerbundes, führt ihr Atelier in einem Altbau an der Hattinger Straße im Kunstkiez Bärendorf. Für ihre neue Ausstellung bleibt sie auf derselben Straße, allerdings rückt sie ein paar Kilometer nach Süden vor – in die Alte Timmer Schule nach Linden.

Kooperation war schon lange geplant

Dort befindet sich die Galerie von Bettina Kretschmer, mit der Uta Hoffmann schon länger befreundet ist: „Wir wollten immer mal was gemeinsam machen, schön, dass es jetzt dazu gekommen ist“, sagt die Künstlerin. Die Kooperation ist eine gute Entscheidung, auch für Kunstliebhaber: In den großen, hellen Galerie-Räumen kommen Uta Hoffmanns farbstarke Bilder prominent zur Geltung.

Das Hauptthemen der Bochumer Künstlerin sind die Farbe und das Herausbilden von imaginären Räumen, in denen der Blick des Betrachters abtauchen kann. Natur und Bewegung, strömendes Wasser und Flügelschlag könnten der Urgrund sein, aus dem Uta Hoffmanns Motive aufsteigen. Kämpfende Formen oder Blütenkelche wären weitere Assoziationen.

Aber es geht Uta Hoffmann nicht um Abbildung, und es geht ihr auch nicht so sehr um die Form; vielmehr ist es die Technik des Malens selbst, die bei ihr zur „Sprache“ wird. Die Gestaltung des Bildraumes durch Farbschichten, Auslassungen und Übermalungen machen ihre abstrakten Bilderwelten zu Abenteuerwiesen des aufmerksamen Sehens. Alle Gestaltung, alle Schattierungen sind dabei letztlich Zeugnisse der durch die Künstlerin hindurch gegangenen Lebens- und Welterfahrung: ein starker Eindruck!

Vernissage findet am 12. Januar statt

Die Ausstellung „Neujahrslesung“ wird für zwei bis drei Monate zu sehen sein, danach stellt Hoffmann weitere Bilder aus. So wird die Galerie Kretschmer mittelfristig für sie zu einer Art Showroom. Ein paar Kilometer die Hattinger Straße ‘runter, von Bärendorf nach Linden.

Vernissage am Sonntag, 12. Januar, um 18.30 Uhr, in der Galerie Bettina Kretschmer, Hattinger Straße 764. Begleitet wird die Eröffnung mit Gedichten der Poetin Theresa Hahl.