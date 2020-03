Bochum: Verbeugung vor US-Kultregisseur John Carpenter

Bochum. John Carpenters „The Fog“ ist ein Klassiker des Horror-Kinos. Jetzt kommt der Film in Bochum mit einem fiktiven neuen Soundtrack zurück ins Kino.

Oliver Bartkowski und Sven Bergmann sind nicht nur als Erfinder des Erfolgsveranstaltung „The Movie Trip Show“ bekannt. 2018 landete das Bochum/Essener Komponisten-Duo mit „Skull City – The Return Of Snake“ einen überraschenden Erfolg.

Fiktiver Film-Soundtrack mit viel Atmosphäre

Es handelte sich um eine fiktive Hommage an John Carpenters Kult-Film „Die Klapperschlange“ und dessen Protagonisten Snake Plissken. Nun steht der „2. John Carpenter Kultabend“ bevor. Am 14. März stellen Bergmann und Bartkowski im Capitol-Kino ihren (wiederum fiktiven) Film-Soundtrack „The Thing Comes out of the Fog and Meets the Prince of Darkness“ vor, eine neuerliche Verbeugung vor dem Kino der 80er Jahre und den Filmen des US-Regisseurs Carpenter.

Die Musik wird über die Soundanlage des Capitol-Kinos abgespielt, dazu erläutern die beiden Künstler die Entstehungsgeschichte des Projekts und der einzelnen Songs. Im Anschluss an die Musik-Vorführung wird der Carpenter-Klassiker „The Fog – Nebel des Grauens“ von 1980 auf Großleinwand gezeigt: Ein technisch virtuoser, effektvoll inszenierter Horrorfilm mit suggestiver Musik, der eine Atmosphäre der Angst und des Schreckens verbreitet.

Termin & Karten

Samstag, 14. März, 22 Uhr, Capitol-Kino, Kortumstraße 51, Karten-Vorverkauf: www.capitol-bochum.de