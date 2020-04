Bochum: Versuchte Vergewaltigung - Täter könnte Corona haben

Ein Mann soll in Bochum versucht haben, eine Frau vergewaltigt zu haben. Es besteht der Verdacht, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist.

Bochum Ein Mann, der mit dem Coronavirus infiziert sein könnte, soll versucht haben, eine Bochumerin zu vergewaltigen. Anwohner verhindert Schlimmeres.

Ein Mann, der möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert ist, soll in Bochum am Mittwochabend (15. April) eine Frau vergewaltigt haben. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei zur Laerheidestraße im Stadtteil Querenburg gerufen, bestätigt die Polizei auf Anfrage.

Anwohner hätten Schreie gehört und den Notruf getätigt. Damit konnten sie Schlimmeres verhindern. "Ein sehr couragierter Mann ist dem flüchtenden Verdächtigen hinterher gelaufen. Er hat ihn niedergerissen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten", sagt Polizeisprecher Volker Schütte.

Mann soll versucht haben, Bochumerin zu vergewaltigen: Verdacht auf Corona

Der Helfer wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er und das Opfer kommen laut Polizei beide aus Bochum. Nähere Angaben konnte die Polizei am Donnerstagvormittag noch nicht machen.

Der mutmaßliche Täter steht laut Zeugenaussagen im Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben, so Schütte. Der Verdächtige befindet sich zum Verhör in Polizeigewahrsam. Weitere Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

