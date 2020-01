Bochum. Empörung in der „Trinkhalle“ in Bochum: Vier rare Flaschenöffner wurden aus dem Ausstellungsraum gestohlen. Es gibt Fotos. Die Fahndung läuft...

Bochum: Vier Flaschenöffner geklaut – die Fahndung läuft

Die Tat gilt als schändlich. Verwerflich. Respektlos. Unverfroren. Schrill klingt der Aufschrei, der seit Wochen durch den Kortländer-Kiez hallt. Groß ist die Aufregung in den sozialen Medien. Die WAZ will zur Aufklärung beitragen – und startet den wohl außergewöhnlichsten Fahndungsaufruf des Jahres. Gesucht werden: vier Flaschenöffner!

Tatort ist die „Trinkhalle“, das gastronomische Kleinod von Tom Gawlig an der Herner Straße 8. Dort wird nicht nur im täglichen Thekenbetrieb, sondern derzeit auch in einer Ausstellung der Kneipenkultur im Ruhrgebiet gefrönt. „Für immer und Elfriede“, heißt die Schau in der kneipeneigenen Ping Pong Gallery. Zu sehen sind Fotos von Hendrik Lietmann aus dem Haus Fey an der Hofsteder Straße, wo Elfriede Fey seit einem halben Jahrhundert hinterm Tresen steht. Als dienstälteste Fiege-Wirtin der Stadt. Als eines der letzten Bochumer Originale.

Ganz oben an den Wänden hängt die Flaschenöffner-Sammlung in der „Trinkhalle“. Seit Weihnachten fehlen vier Exponate. Foto: Trinkhalle

Öffner-Klau in Bochum: Diebe schlugen kurz vor Weihnachten zu

Im November 2019 war Eröffnung. Frank Goosen, selbst ein großer Elfriede-Verehrer, hielt eine Rede und würdigte nicht zuletzt die 172 Flaschenöffner, die die 79-Jährige der „Trinkhalle“ leihweise überlassen hatte. In mehreren Jahrzehnten hat „Friedchen“ die Öffner im In- und Ausland zusammengetragen, darunter etliche skurrile Exemplare. Normalerweise schmückt die Sammlung eine Kneipenwand im Haus Fey. Nun baumeln Elfriedes Schätzchen („keiner doppelt!“) in Reih und Glied unter der Decke der Ping Pong Gallery.

Kuratorin Ulrike Kaßler kann den Zeitpunkt recht genau bestimmen: Kurz vor Weihnachten muss es gewesen sein, als ein oder mehrere Diebe ihr frevelhaftes Werk vollendeten – per Stuhl, Leiter oder Huckepack, „in jedem Fall mit krimineller Energie“, zürnt Ulrike Kaßler. Wer sich an den Öffnern vergangen hat, ist bis heute schleierhaft. Fakt ist: Vier der 172 Flaschenöffner sind verschwunden.

Es gibt Fotos von den Exponaten

Der respektvollen Arbeit des Fotografen ist es zu verdanken, dass es Bilder vom Diebesgut gibt. Vor dem Abhängen im Haus Fey hatte Hendrik Lietmann sämtliche Öffner fotografiert. „Uns ist es wichtig, dass sie nach der Ausstellung in der exakten Reihenfolge an ihren angestammten Platz zurückkehren“, sagt Ulrike Kaßler. So konnte schnell ermittelt werden, welche Exponate geklaut wurden: vier Öffner in Form einer Polizeikelle, eines Bierkastens, eines Handys und eines Mafioso-Pärchens, bei dem der Mann fehlt, während die Frau verschont wurde.

Info Spendenaufruf beim „Ewigen Knecht“ Die Vorführung des Kurzfilms „Zum ewigen Knecht“ des jungen Filmemachers Jakob Reuter wurde in dieser Woche genutzt, um zu weiteren Flaschenöffner-Spenden in der „Trinkhalle“ aufzurufen. Gedreht wurde im Haus Fey. Wirtin Elfriede Fey wirkt in dem Kneipen-Musical sowohl als Schauspielerin als auch Erzählerin mit. Nochmals zu sehen ist „Zum ewigen Knecht“ am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Zeitmaultheater am Imbuschplatz 11. Zu Gast ist Frank Goosen. Der Eintritt ist frei.

Der Schock saß tief. Was würde Friedchen sagen? „Die Klauer sollen sich schlecht fühlen!“, wünscht sich die Ruhrpott-Pflanze, gibt der „Trinkhalle“ aber keinerlei Schuld. Die will den Diebstahl gleichwohl nicht einfach hinnehmen. Die Idee einer Belohnung wurde verworfen. Dafür wurde auf Facebook ein Spendenaufruf gestartet. Gesucht werden originelle Flaschenöffner, die die Lücken in der Fey-Sammlung füllen. „Das ist kein Ersatz, aber immerhin ein kleiner Trost“, heißt es im Viertel.

Weitere Spenden sind willkommen

Einige Exemplare sind schon abgegeben worden. Weitere Öffner sind in der „Trinkhalle“ auch nach Ende der Elfriede-Ausstellung am 29. Januar (Finissage ab 19 Uhr) willkommen.

Und wer weiß: Vielleicht findet sich ja doch noch eine Spur von den vier Originalen. Die WAZ veröffentlicht die „Fahndungsfotos“. Wer Hinweise auf den Verbleib der Öffner geben kann, wird gebeten, die nächstgelegene Polizeidienststelle... – Quatsch! – die WAZ-Redaktion (redaktion.bochum@waz.de) zu informieren. Wir leiten alle Meldungen an die „Trinkhalle“ weiter.

Das sind die geklauten Flaschenöffner:

Vom Mafioso-Pärchen wurde die Mann gestohlen. Foto: Trinkhalle

Vermisst werden auch Flaschenöffner in Form eines Handys…, Foto: Trinkhalle

…einer Polizeikelle… Foto: Trinkhalle