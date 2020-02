Bochum: Vintage-Präparate stehen am Wochenende zum Verkauf

Präparate wie dieser Vogel gehören zu der „Wengeler-Luhn-Sammlung“. Sie wird am Wochenende (22. und 23. Februar) in Bochum zu Verkauf angeboten.

Bochum. Die „Wengeler-Luhn-Sammlung“ besteht aus präparierten Tieren. Am Wochenende (22. und 23. Februar) können die Bochumer Teile von ihr kaufen.

Präparierte Kleinsäuger, Vögel oder Greife und Massivholzboxen. Es gibt 46 Teile in der „Wengeler-Luhn-Sammlung“ – Vintagepräparate, die noch dem Förderkreis „Lernort Natur Bochum und Umgebung“ gehören. Noch, denn am Wochenende (22. und 23. Februar) werden sie verkauft. Gegen einen Betrag, der dem Verein zugute kommt.

Bochum: Exponate der „Wengeler-Luhn-Sammlung“ eignen sich zur Dekoration

„Die Exponate eignen sich hervorragend zur Dekoration, deshalb sind sie auch für Gewerbe und Gastronomie interessant“, kündigt Jörg Krogull, Vorsitzender des Förderkreises „Lernort Natur Bochum und Umgebung“ an. Nach dem Motto „First come – first buy“ werden die präparierten Vögel, Kleinsäuger und Co. am Samstag (22.) und Sonntag (23. Februar) jeweils von 11 bis 16 Uhr im Aktionshaus Gollheide, Gollheide 8-10, verkauft.

Der Mindestpreis pro Ausstellungsstück betrage 10, der Höchstpreis 50 Euro. „Alle Exponate wurden durch das Labor der Ruhr-Universität Bochum untersucht und als schadstofffrei bestätigt“, so Krogull.