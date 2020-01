Bochum-Höntrop. Vonovia-Mieter in Häusern in Bochum-Höntrop kritisieren, dass der kürzlich erfolgte Grünschnitt vor den Gebäuden viel zu radikal ausgefallen sei.

Bochum: Vonovia-Mieter sauer über Radikalschnitt vor Häusern

Von den Sträuchern sei nicht mehr viel übrig geblieben. Das gesamte Bild der Grünanlage in der Straße Spelbergs Feld in Wattenscheid habe stark gelitten. Es brauche Jahre, damit die Pflanzen wieder ihre ursprüngliche Größe erreichen. Das geschredderte Holz sei zudem „unfachmännisch“ auf die Rodungsflächen verteilt worden.

Vonovia: Völlig normale, gärtnerische Tätigkeit

Bettina Benner, Sprecherin des Wohnungsunternehmens Vonovia mit der Zentrale in Bochum, erklärt dazu auf WAZ-Nachfrage: „Dass ein ,Auf den Stock setzen’ zunächst bei unseren Mietern Fragen aufwirft, können wir verstehen. Es handelt sich dabei aber um eine völlig normale, gärtnerische Tätigkeit.“

Man setze in Abständen von ca. zwei bis drei Jahren zu groß gewordene Sträucher auf den Stock, „um angrenzenden Gehölzen wenigstens zeitweise etwas mehr Luft und Licht zu verschaffen sowie diese wieder zum Austrieb zu animieren. In der betreffenden Anlage ist der Rückschnitt zusätzlich durch Ungezieferbefall von Nöten gewesen“, so Bettina Benner.

Die Gehölzschnittarbeiten sollen diese Woche dort abgeschlossen werden. „Hier wird bezüglich der Optik auch noch abschließend nachgearbeitet.“