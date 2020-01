Was kann ich tun, um Demenz zu vermeiden? Wie unterscheidet sich Demenz von Alzheimer? Um diese Fragen geht es bei einem Informationsabend in der Bochumer Kinderklinik am 23. Januar. (Symbolbild)

Demenz Bochum: Vortrag zu Demenz am 23. Januar in der Kinderklinik

Bochum. Was Betroffene oder Angehörige von Erkrankten bei Demenz tun können, erklärt eine Ärztin am 23. Januar. Veranstalter ist das Familienforum Bochum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Vortrag zu Demenz am 23. Januar in der Kinderklinik

Schon dement oder nur vergesslich? Um dieses Thema geht es bei einem Informationsabend des Familienforums Bochum am Donnerstag, 23. Januar. Dr. Barbara Zeller, Chefärztin für Altersmedizin und geriatrische Rehabilitation am Marienhospital in Wattenscheid, beantwortet Fragen.

Was kann ich selber tun, um Demenz zu vermeiden? Wie unterscheidet sich Demenz von Alzheimer? Muss ich bei dementen nahen Familienangehörigen Angst haben, ebenfalls zu erkranken? Um all das geht es in der Kinderklinik, Alexandrinenstraße 5. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 20. Januar auf der Homepage des Familienforums notwendig.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.