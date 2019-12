Bochum: Weihnachtsstimmung mit Vierbeinern im Tierheim

Bochum. Das Tierheim Bochum veranstaltet zum dritten Mal Weihnachtsmarkt. Dort gibt‘s Wurst und Waffel, Kekse und Geschenke für tierische Besucher.

Laut tönt das Steigerlied aus den Trompeten des Musikkorps Blau Weiß Bochum. Es riecht nach Waffeln und Punsch, Lichterketten und Sterne zieren die Verkaufsstände. Ein herkömmlicher Weihnachtsmarkt – könnte man denken. Aber: Der Musikkorps wird begleitet von Hundebellen und an den Ständen gibt es Gebäck für Vierbeiner. „Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist es für Toby und Mona zu trubelig“, sagt Petra Binczik mit Chihuahua-Dame Mona auf dem Arm. „Aber hier ist Weihnachtsstimmung für Mensch und Tier“, so die Besucherin.