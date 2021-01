Bochum: Weniger Container-Müll an den Feiertagen als sonst

Weniger Müll als in den Vorfahren wurde über die Feiertage in Straßencontainern in Bochum gesteckt.

Bochum Über die Feiertage hat der USB Bochum weniger Müll an den Straßencontainern festgestellt als in Vorjahren. Probleme gab es bei großen Kartonagen.

Der USB hat an den vergangenen Feiertagen weniger Müll an den im Bochumer Stadtgebiet aufgestellten Abfallcontainern festgestellt als in den Jahren zuvor. "Die Lage ist relativ entspannt", sagte eine USB-Sprecherin am Montag auf Anfrage.

In den vergangenen Jahren sei etwas mehr Müll angefallen. Das dürfte nicht überraschend sein, denn an diesem Weihnachtsfest wurden wegen Corona weniger Familienfeste gefeiert und außerdem zu Silvester sehr viel weniger Feuerwerk gezündet, so dass auch weniger Verpackungsmüll anfiel.

Trotzdem hatte der USB zwischen den Jahren (Weihnachten bis Silvester) mehr Touren gefahren als sonst im Alltag, um solche Müllcontainer zu leeren, die erfahrungsgemäß besonders viel von Bürgern mit Glas und Papier befüllt werden.

Stadt Bochum ahndet Müll-Verstöße am Container mit Bußgeldern

Laut USB haben einige Menschen auch in diesem Jahr wieder einfach neben die Container gestellt. Das ist verboten. Dabei hätte von vornherein klar sein müssen, dass sie gar nicht in die Container hineinpassen, so der USB. Die Stadt belegt solche Verstöße mit 40 Euro Bußgeld, wie aus ihrem Verwarngeldkatalog hervorgeht.

Sind Container bereits zu voll oder ist die Kartonage zu groß, stehen zur Entsorgung die Wertstoffhöfe bereit.

