Bochum: Werner Bürgertreff lädt zur Vollmond-Rocknacht

Die „MTR-Allstars“ sind im Bochumer Osten schon ein fester Bestandteil der Amateur-Band-Szene. Am Samstag rocken sie im Bürgertreff des Ludwig-Steil-Haus-Vereins.

Bochum-Werne. Zur Vollmond-Rocknacht in Werne sollen die Bands „Musicbox“ und „MTR-Allstars“ den Bochumern einheizen. Doch bei einer Rocknacht bleibt es nicht.

Rocken bei Vollmond – dazu lädt der Bürgertreff des Ludwig-Steil-Haus-Vereins in Werne nun zum zwölften Mal ein. Am Samstagabend rocken die Bands „Musicbox“ und „MTR-Allstars“ an der Ecke Werner Hellweg/ Rüsingstraße.

Auch die „Musicbox“ soll mit Pop- und Rock-Oldies den Gäste des Werner Bürgertreffs in der Vollmondnacht am Samstag einheizen. Foto: Musicbox / Bürgertreff

Nach dem großen Andrang auf das erste Vollmond-Rockkonzert in diesem Jahr am 25. Januar geht der Werner Bürgertreff nun in die zweite Runde. Als fester Bestandteil der Amateur-Musik-Szene im Bochumer Osten, wollen die „MTR-Allstars“ und die „Musicbox“ mit Rock- und Pop-Oldies den Gästen der Rocknacht einheizen.

Ab 19 Uhr startet im Bürgertreff die kostenlose Konzertnacht. Der gemeinnützige Ludwig-Steil-Haus-Verein stellt auch diesmal für kalte und warme Speisen. Die Erlöse der Rocknacht sollen in die Sozial- und Kulturarbeit des gemeinnützigen Ludwig-Steil-Haus-Vereins fließen.

Am Samstag, den 7. März, lädt der Stadtteil-Verein ab 19 Uhr zum Irish-Folk-Abend mit der Gruppe „Ballytobin Gathering“. Für Freunde der Vollmond-Rocknächte-Serie erwartet am Samstag, den 21. März das dritte Rocknacht-Konzert im Werner Bürgertreff.