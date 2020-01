Bochum: Werner Stadtteil-Verein steigt in die erste Liga auf

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die der Ludwig-Steil-Haus-Verein in Bochum-Werne immer weiter fortschreibt. Der gemeinnützige Verein ist beliebt wie nie. Was auch an dem Bürgertreff an der Ecke Werner Hellweg/Rüsingstraße als Veranstaltungsort liegt. „670 Veranstaltungen hatten wir hier im vergangenen Jahr“, teilt der erste Vorsitzende Kurt Mittag stolz mit. „Wir könnten jeden unserer freien Termine dreimal belegen.“

Ludwig-Steil-Haus-Verein in Bochum-Werne ist beliebt wie nie

Doch auch als Verein ist man begehrt. Für Kurt Mittag das Ergebnis des guten Engagements seit der Gründung vor fast 15 Jahren. „Unser Ziel war und ist, die Vereinsarbeit im Stadtteil zu fördern und zu unterstützen.“ Und das spricht sich herum.

Seit neuestem probt der Frauenchor der Polizei montags in den Räumen des Bürgertreffs. Auch der Knappenverein Glück-Auf Werne ist jetzt regelmäßig zu Gast. Die Tischfußballer (Kicker) aus Werne sind sogar Mitglied des Ludwig-Steil-Haus-Vereins geworden. „Die spielen in der Bundesliga und müssen für ihre Lizenz eine Vereinsstruktur nachweisen“, sagt Kurt Mittag, der mit „seinem“ Verein nun also quasi in die erste Liga aufgestiegen ist.

Vor 50 Jahren von Jugendtreff geträumt

„Vor rund 50 Jahren haben wir davon geträumt, einen selbstverwalteten Jugendtreff zu organisieren, was aber leider an dem Widerstand der Elterngeneration gescheitert ist“, erinnert sich Kurt Mittag. „Das, was wir damals nicht geschafft haben, haben wir vor inzwischen fast 15 Jahren mit dem Bürgertreff des Ludwig-Steil-Haus-Vereins nachgeholt. Unser Verein gehört nicht zu irgendeiner großen Organisation, sondern ist ein selbstverwalteter Verein mit gut 60 Mitgliedern und einer ganzen Reihe an ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Woche für Woche ein interessantes, umfangreiches Programm auf die Beine stellen.“

Wer mitarbeiten oder neue Angebote und Ideen einbringen wolle, sei herzlich willkommen. „Wir sind ein offener Verein mit sozialer, christlicher Orientierung“, sagt Kurt Mittag. „Zu uns kann jeder – unabhängig von seinem Gebetbuch, Parteibuch, seiner Staatsangehörigkeit oder seinem Gewerkschaftsausweis – kommen. Nur die ,Rechten’ müssen schön draußen bleiben.“

Einem Erfolgsformat geht die Luft aus

Einem Erfolgsformat des Ludwig-Steil-Haus-Vereins geht aktuell jedoch etwas die Luft aus: dem monatlichen Bürgerstammtisch (letzter Donnerstag, 19.30 Uhr). Daran seien alle Beteiligten aber auch selbst „Schuld“, erklärt Kurt Mittag mit einem Schmunzeln. „Denn die meisten der Themen, die den Wernern auf den Nägeln brannten, seien abgearbeitet worden.“

Bochum Vollmond-Rocknächte Zum zwölften Mal startet der Ludwig-Steil-Haus-Verein mit den Vollmond-Rocknächten im Bürgertreff ins neue Jahr. Das erste Konzert findet am Samstag, 25. Januar, statt. Ab ca. 19 Uhr bestreiten die Bands „Candid Blues Band“ aus Wetter und „Thunderbay-Band“ aus Bochum den Abend. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist – wie immer – frei. Für kalte Getränke und warme Speisen sorgt in bewährter Art und Weise das Team des Ludwig-Steil-Haus-Vereins. Der Erlös aus der Veranstaltung ist unmittelbar für die Sozial- und Kulturarbeit des Vereins bestimmt. Die weiteren Konzerte der Vollmond-Rocknächte finden am 29. Februar und am 21. März statt.

Viele Ideen seien bei den Diskussionsrunden zusammengetragen worden, die dann von der politischen Vertretern mit in die Gremien genommen wurden. Etwa zur Stadterneuerung „W-LAB“, zum Grillen am Ümminger See, aber auch zum neuen Bogestra-Fahrplan „Netz 2020“. „Alles, was wir dazu angeregt haben, wurde in den Fahrplan eingearbeitet“, freut sich Mittag, der guter Dinge ist, dass der Bürgerstammtisch wieder an Fahrt aufnimmt. „Das Format bleibt auf jeden Fall bestehen.“

Regelmäßiger Frühstückstreff „brummt“

Ebenso der Frühstückstreff, der „richtig brummt“, wie Kurt Mittag sagt. In allen geraden Wochen kommen Dienstagmorgens bis zu 40 Leute im Bürgertreff zusammen, um gemeinsam zu frühstücken. „Dieses Angebot wird auch immer mehr für kleine Feiern genutzt.“

Für private Feste macht Mittag einen sehr hohen Bedarf im Stadtteil aus. Weil auch im Bürgertreff die Kapazitäten irgendwann ausgereizt sind, hat sich in Werne und Umgebung ein Netzwerk gebildet. Mittag: „Wenn bei uns jemand feiern möchte, wir an besagtem Tag aber schon ausgebucht sind, vermitteln wir weiter an einen anderen Veranstaltungsort. Das funktioniert bisher prima.“

Kontakt zum Ludwig-Steil-Haus-Verein: Kurt Mittag, Tel. 0234/ 53 23 39 und Gudrun Schoss, Tel. 0234/ 35 21 85. Weitere Informationen gibt es bei Facebook und auf www.lsh-werne.de .