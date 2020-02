Bochum: Whisky-Experte lädt zur Messe in Hattingen ein

Bochum/Hattingen. Der Bochumer Frank Gauert lädt wieder zu seiner Whisky-Messe ein. Schauplatz ist am 6./7. März zum dritten Mal die Henrichshütte in Hattingen.

„Es muss nicht immer ein Schotte sein“, sagt Frank Gauert: „Auch wir können Whisky.“ Das will der Bochumer bei der Neuauflage seiner Messe „Whisky‘n’more“ beweisen.

Der 65-Jährige zählt zu den Experten des Destillats im Ruhrgebiet. 2008 hatte er eine Whisky-Messe in München besucht. „Das könnte im Revier auch funktionieren“, sagte sich der langjährige Veranstaltungsmacher, lernte die Szene kennen, las sich profundes Wissen an („Whisky ist eine Wissenschaft“) und bereiste mehrfach das Whisky-Heimatland Schottland.

Whisky-Messe: Fiege-Schwarzbier liefert Aroma

2009 zog er seinen ersten Whisky-Treff im Bochumer Jahrhunderthaus an der Alleestraße auf. Nach vier Börsen in der Gesellschaft Harmonie wechselte Gauert 2014 in die Jahrhunderthalle. Seit zwei Jahren ist die Henrichshütte in Hattingen Heimstatt von „Whisky’n’more“.

Am 6. und 7. März (Freitag/Samstag) findet die zwölfte Auflage statt. „Neben vielen weiteren Neuigkeiten ist der Messe-Whisky erstmals kein schottischer und auch kein Malt, sondern ein deutscher Roggenwhisky, der in einem mit Fiege-Schwarzbier aromatisierten Maulbeerbaum-Fass gereift ist“, kündigt Gauert an und betont: „Genau das ist unser Merkmal. Wir wollen weg von den verdünnten Supermarkt-Whiskys minderer Qualität.“

Die Messe ist am 6. März von 16 bis 22 Uhr und am 7. März von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt von 12 Euro umfasst ein Probierglas und die freie An- und Abreise mit der Bogestra. 2000 Besucher werden erwartet.

Alle Infos auf www.whiskynmore.de.