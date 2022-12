Bochum: Wie Flüchtlinge aus der Ukraine Weihnachten feiern

Mutter Yevheniia Kalachyk sowie ihr Sohn Adrian, vorne, und die Großmutter Olha Kalachyk, hinten links, sowie die Exmieterin Eva Wüllner und ihre Großmutter Ursula Hoßfeld, hinten rechts, stehen am Weihnachtsbaum am Dienstag, 13. Dezember 2022 in Bochum. Das Foto entsteht für eine Lesegeschichte der WAZ zum Thema: Wie feiern Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hier Weihnachten. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bochum Sorgen prägen das Fest der Ukrainer: Mutter, Großmutter und Kind können auch in den Feiertagen auf herzliche Bochumer Familie bauen.

Auch wenn der Heilige Abend Hoffnung verheißt – so richtig Weihnachten wird es für viele Ukrainer wohl nicht werden. Zu viel Angst und Bosheit hat der Krieg in ihrer Heimat verbreitet.

Yevheniia Kalachyk ist mit ihrem Sohn Adrian (2), ihrer Mutter Olha Kalachyk (63) sowie ihrer Schwägerin aus der Ukraine geflohen. "Wir denken aktuell nicht viel über Weihnachten nach, sondern sorgen uns jeden Tag um das Leben unserer Familie", so die 35-jährige Tänzerin aus Kiew. Viele Systeme seien blockiert, die Wohnungen kalt, Strom sei nur stundenweise verfügbar und die Männer könnten ihrer Arbeit nicht nachgehen. Sie leisteten nun Hilfe für Soldaten, schildert die junge Frau. Ihre Angehörigen leben weiterhin in der Gefahr des Krieges: Vater, Bruder, Ehemann, Schwester.

"Wir sind wegen Adrian hier. Er versteht noch nicht, was in der Ukraine vor sich geht. Wenn Bomben fielen, gingen wir in den Untergrund, nach ein oder zwei Stunden wieder raus. Mein Leben gilt jetzt alleine Adrian. Auch wenn meine Mutter jeden Tag weint und die Stimmung wirklich schlecht ist – für Adrian kaufen wir Geschenke und Uschi brachte uns einen Weihnachtsbaum", beschreibt die Ukrainerin.

Junge Bochumerin kümmert sich auch an Weihnachten um Frauen und Kind aus der Ukraine

Immerhin schickte das Schicksal "einen Engel", wie Yevheniia Kalachyk die Bochumerin Eva Wüllner nennt. Die 26-Jährige nahm sie in ihrer Wohnung in Langendreer auf. "Es war ein gutes Gefühl, helfen zu können, aber es ist auch ein Geben und Nehmen wie in einer Wohngemeinschaft", sagt Eva Wüllner. Jetzt plant sie gemeinsame Aktivitäten. Als sie vor kurzem nach Datteln gezogen ist, wegen ihrer Arbeit als Assistentin einer Rollstuhlfahrerin, konnten Mutter, Großmutter und Adrian die Wohnung übernehmen. Die Schwägerin war zwischenzeitlich in die Ukraine zurückgekehrt.

Und auch in der Ukraine selbst verändert der Krieg das Fest. Die Ukrainer würden in diesem Jahr mehrheitlich am 25. Dezember Weihnachten feiern und sich vom orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Januar und damit von Russland distanzieren, heißt es in der Presse.

Zwölf Fastenspeisen gelten als traditionelles Essen am Abend vor Weihnachten in der Ukraine

Die Abkehr vom traditionellen Datum wird Yevheniia Kalachyk und ihrer Mutter in der Ferne leicht fallen. Denn sie werden die Feiertage zum Teil mit ihren Bochumer Helferinnen, Eva Wüllner und Großmutter Ursula, "Uschi", Hoßfeld (78), verbringen. Vielleicht besuchen sie , ein Treffen mit einer Freundin von Eva Wüllner ist geplant und am zweiten Weihnachtstag wollen die deutsche und die ukrainische Familie zusammen auswärts frühstücken. "Wir versuchen, das deutsche Datum mitzufeiern. Vielleicht feiern wir auch zweimal", sagt die Ukrainerin. Sie beschreibt, wie sie das traditionelle Weihnachtsfest in der Ukraine begehen würden. Zentral ist der Abend des 6. Januar: Dann gibt es nach 40 Tagen Fastenzeit ein Essen mit zwölf fleischlosen Speisen. Das wichtigste Gericht dabei ist Kutja aus Weizenkörnern, Mohnsamen und Honig.

Die Hauptsache ihres Weihnachtsfestes in Deutschland ist wohl die herzliche Hilfe der Bochumer Familie. "Wir wünschen, dass alle Flüchtlinge etwas von der weihnachtlichen Freude und dem Weihnachtsfrieden mitempfinden können", sagt Ursula Hoßfeld. Sie plant, in den Festtagen einen Braten bei den Kalachyks vorbeizubringen, um den Tagen rundum Christi Geburt auch fern ab der Heimat ein feierliches Flair zu verleihen.

Dem orthodoxen Weihnachtsfest liegt der julianische Kalender zugrunde

Dem orthodoxen Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar liegt der julianische Kalender zugrunde. Er wurde in der Antike von Julius Cäsar eingeführt.

Im Jahr 1582 reformierte Papst Gregor XIII. den Kalender. Seitdem verbreitete sich der gregorianische Kalender weltweit. Die russisch-orthodoxe Kirche und andere Ostkirchen halten am julianischen Kalender fest.

