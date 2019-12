Bochum/Witten: Letzte Fahrt der Linie 310 über Kaltehardt

Es ist das Ende einer Ära – und eines Provisoriums, das viel, viel länger hielt, als ursprünglich gedacht. Nach gut 45 Jahren fährt die Straßenbahnlinie 310 an diesem Samstag zum letzten Mal auf ihrem Weg zwischen Höntrop und Witten über Bochum-Kaltehardt. Ab Sonntag, wenn der neue Fahrplan „Netz 2020“ greift, wird dann alles anders sein.

Straßenbahn 310 fährt zwischen Bochum und Witten zum letzten Mal über Kaltehardt

Der M-Wagen der Linie 310 nähert sich von Bochum kommend der Haltestelle Unterstraße in Langendreer, von wo es weiter über Kaltehardt nach Witten geht. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die Straßenbahn 310 fährt künftig über Langendreer-Dorf. Weil sich der Streckenbau verzögert hatte, die Fahrplan-Bastler aber von einer zeitigen Fertigstellung ausgegangen waren, verkehrt auf dem noch fehlenden Abschnitt zwischen Stiftstraße in Bochum-Langendreer und Witten-Crengeldanz künftig ein Pendelbus (siehe Info-Box). Aller Voraussicht nach bis Herbst 2020. Dann soll der neue Streckenverlauf der 310 fertig sein.

Viele Fahrgäste machen Fotos

Auf den ersten Blick erscheint bei einer dieser letzten Fahrten mit der 310 über Kaltehardt alles wie an einem ganz normalen Samstag. Wenn da nicht die vielen Fahrgäste mit Fotoapparaten wären, die ein- und aussteigen und am Streckenrand dabei zu beobachten sind, wie sie Aufnahmen von der Straßenbahn machen. Denn nur an diesem Samstag ist dies noch möglich. Die letzte Bahn verlässt Kaltehardt laut altem Fahrplan um 0.54 Uhr.

Fahrer nimmt wehmütig Abschied

Etwas wehmütig sitzt Fahrer Jörg Biermann in seiner Kabine. „Seit 28 Jahren fahre ich diese Strecke“, sagt er. „Ist schon schade, dass dieser Teil hier wegfällt. Ist sehr schön grün.“ Er sieht das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Mit der Fahrschule bin ich hier schon hergefahren, auch meine Prüffahrt führte mich über Kaltehardt. Aber es geht weiter. Und auch die neue Strecke wird mir sicher gefallen.“

Strecke ist für viele etwas Besonderes

Désirée Feller und ihre Tochter Luise aus Altenbochum besteigen an diesem Samstag ganz bewusst noch einmal die 310, um ein letztes Mal über Kaltehardt nach Witten zu fahren und einzukaufen. „Die Strecke ist schon etwas Besonderes“, finden die beiden, die die Linie sonst vor allem für Besuche auf dem Trantenrother Hof in Witten genutzt haben. Dieser ist aber auch künftig über die neue Route gut zu erreichen. Und für Luise hat der neue Streckenverlauf einen echten Vorteil: Sie kann bald mit der 310 bis zur Rudolf-Steiner-Schule in Langendreer durchfahren.

Die historische Straßenbahn der Linie 310 fährt am 14. Dezember 2019 anläßlich der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Der Straßenbahnzug der Linie 310 nährt sich von Witten kommend der Haltestelle Crengeldanz am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Die Straßenbahnhaltestelle Crengeldanz am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Passagiere steigen ein in die Linie 310 an der Haltestelle Crengeldanz am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Straßenbahnzugführer Jörg Biermann befährt die Strecke entlang der Bochumer Straße in Witten am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Straßenbahnzugführer Jörg Biermann steuert den Triebwagen am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Luise und Desiree Feller, von links, sitzen in der Linie 310 der Bogestra und nehmen zum letzten Mal an der Fahrt teil am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Zahlreiche Passagiere sitzen in der Straßenbahn am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Straßenbahnzugführer Jörg Biermann nähert sich mit der Linie 310 der Haltestelle im Bereich Kaltehardt in Bochum am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Die Linie 310 hat etwas Aufenthalt an der Haltestelle Im Ümmiger Feld am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Blick aus der Linie 310 auf die Bochumer Straße in Witten am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Die Bochumer Straße ist einer der Konfliktpunkte zwischen Straßenbahn und Autoverkehr.

Horst und Margarete Schlüter, von links, nehmen am 14. Dezember 2019 teil bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

13 / 22 Zum letzten Mal fährt an diesem Wochenende die Linie 310 Blick aus der Linie 310 auf die Bochumer Straße in Witten am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Die Bochumer Straße ist einer der Konfliktpunkte zwischen Straßenbahn und Autoverkehr. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Eisenbahnbrücke am Wittener Crengeldanz am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Der Triebwagen der Linie 310 nähert sich von Bochum kommend der Haltestelle Unterstraße am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Die Stra0enbahn der Linie 310 steht mit geöffneten Türen an der Haltestelle Unterstraße am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

17 / 22 Zum letzten Mal fährt an diesem Wochenende die Linie 310 Blick aus der Linie 310 auf die Bochumer Straße in Witten am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Die Bochumer Straße ist einer der Konfliktpunkte zwischen Straßenbahn und Autoverkehr. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 22 Zum letzten Mal fährt an diesem Wochenende die Linie 310 Straßenbahnzugführer Jörg Biermann nähert sich mit der Linie 310 der Haltestelle im Bereich Kaltehardt in Bochum am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 22 Zum letzten Mal fährt an diesem Wochenende die Linie 310 Straßenbahnzugführer Jörg Biermann steuert den Triebwagen am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Straßenbahn der Linie 310 verläßt die Haltestelle Crengeldanz in Richtung Witten-Zentrum am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

21 / 22 Zum letzten Mal fährt an diesem Wochenende die Linie 310 Straßenbahnzugführer Jörg Biermann befährt die Strecke entlang der Bochumer Straße in Witten am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Ein Teil des Bedienfeldes im Führerstand am 14. Dezember 2019 bei der letzten Fahrt der Straßenbahnlinie 310 von Bochum nach Witten und zurück.

Verständnis für neue Streckenführung

Margarete und Horst Schlüter aus Langendreer haben sich gerade erst hingesetzt, als sie bemerkt: „Hey, das ist doch heute der letzte Tag, an dem die 310 über Kaltehardt fährt“. Er zeigt Verständnis dafür, dass eine neue Strecke gebaut wurde bzw. wird. „Diese hier ist ja nur eingleisig und inzwischen veraltet.“ Weshalb bisher auch keine barrierefreien Niederflurbahnen hier eingesetzt werden konnten. In Zukunft dann schon.

Provisorium hielt 45 Jahre

Bochum Busse fahren als Ersatz Weil der Streckenabschnitt zwischen Stiftstraße in Langendreer und der Crengeldanz-Brücke in Witten noch nicht fertig ist, die 310 und auch die neue Linie 309 laut Fahrplan nun aber schon über die neue Streckenführung fahren müssen, werden Busse eingesetzt. Diese pendeln im neuen 15-Minuten-Takt zwischen dem S-Bahnhof in Langendreer und Witten-Crengeldanz (Haltestelle auf Höhe des Edeka). Zwischen Witten-Crengeldanz und -Heven werden weiterhin die aktuellen M-Wagen eingesetzt, die aus dem Bogestra-Depot an der Engelsburg in Bochum morgens zum Einsatzort nach Witten (und abends wieder zurück) gefahren werden – weiterhin über Kaltehardt. „Die Strecke wird aber nur noch für betriebliche Belange der Bogestra eingesetzt“, sagt Unternehmenssprecher Christoph Kollmann. Die Niederflurbahnen können erst über die neue Strecke rollen. Von Witten aus werden die beiden Straßenbahnlinien bis zur Fertigstellung der endgültigen Strecke weiterhin die Haltestelle am Papenholz anfahren.

Die Strecke über Kaltehardt war damals, Mitte der 70er Jahre, ohnehin nur als Provisorium gedacht und daher im Zuge des Autobahnbaus auch nur einspurig angelegt worden. Dass die finale Idee mit der Streckenführung über Langendreer-Dorf erst 1997 beschlossen und dann 2012 angegangen werden würde, hätte vor 45 Jahren wohl niemand gedacht.

Freude über bessere Taktung

Die Schlüters freuen sich über die Veränderungen, die der neue Fahrplan mit sich bringt. „Vor allem die neuen Taktungen sind prima.“ Bisher fuhr die 310 alle 20 Minuten. Künftig zwar nur alle halbe Stunde, aber weil die Linie 309 mit einem versetzten Halb-Stunden-Takt hinzukommt, fährt ab sofort dann alle 15 Minuten eine Straßenbahn zwischen Bochum und Witten. Nur eben nicht mehr über Kaltehardt.