Bochum-Witten: Zufahrt zur A44 wird bald wieder freigegeben

Vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk für viele Autofahrer: Die Bogestra hebt noch vor Weihnachten die Sperrung der Autobahnauffahrt der A44/A448 in Fahrtrichtung Dortmund wieder auf. Seit 1. Dezember war sie wegen Kanalbauarbeiten im Zuge der Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 über Langendreer-Dorf nach Witten gesperrt. Der Verkehr Richtung Witten-Zentrum und Bochum-Langendreer hingegen konnte in dieser Zeit weiter abfahren.

Bogestra gibt in Bochum-Langendreer die Zufahrt A44 Richtung Dortmund wieder frei

Am kommenden Samstag, 21. Dezember, nun wird die Auffahrt zur A44/A448 wieder freigegeben. Zumindest für einige Zeit. „Im Zuge der weiteren Baumaßnahme wird der Bereich noch einmal gesperrt werden müssen“, teilt Christoph Kollmann, Sprecher der Bogestra, auf Anfrage mit. Wann genau, könne derzeit noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Wohl aber, dass die Sperrung sicherlich wieder für den Zeitraum von ein paar Wochen nötig sein wird. „Wir werden frühzeitig Bescheid geben“, verspricht Kollmann.

Auch die Infrastruktur wird erneuert

Die jüngste Sperrung der Auffahrt hat mit den Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahnlinie 310 über Bochum-Langendreer nach Witten zu tun. In diesem Zusammenhang wird auf dem Teilstück zwischen Stiftstraße in Bochum-Langendreer und der Stadtgrenze Bochum/Witten auch die Infrastruktur erneuert. Um mit den Kanalbauarbeiten den Bereich der Autobahnauf- und -abfahrt zu queren, musste (und muss) die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden.

Baustelle ruht über die Feiertage

Die Baustelle zwischen Stiftstraße in Bochum-Langendreer und der Stadtgrenze Bochum/Witten ruht über die Weihnachts- und Silvestertage. In Langendreer auf der Hauptstraße wird noch bis einschließlich Freitag, 20. Dezember, gearbeitet. Die Baufirma will die Arbeiten am 6. Januar 2020 wieder aufnehmen – wenn es die Witterung zulässt.

Arbeiten zwischen Kreuzung und Autobahn werden intensiviert

Mit Jahresbeginn werden die Arbeiten im Bereich zwischen Baroper Straße und Autobahnauffahrt intensiviert. „Es kommt dann zu Veränderungen der Verkehrsführung“, teilt die Bogestra mit, die versichert, „dass weiterhin in diesem Bereich eine Fahrspur pro Fahrtrichtung zur Verfügung steht“.

Auch der letzte Bauabschnitt soll bald in Angriff genommen werden

Anfang kommenden Jahres will die Bogestra auch zeitgleich zur jetzigen Baumaßnahme auf Abschnitt C mit dem letzten Teilstück – Bauabschnitt B – von der Kurve am Papenholz bis zur Crengeldanz-Brücke in Witten beginnen. Da nach wie vor nicht geklärt ist, wann genau und in welcher Form diese von der Deutschen Bahn AG neu gebaut wird, werden die Gleise für die neue Streckenführung der 310 lediglich bis kurz vor die Brücke verlegt.

Problemstelle Crengeldanz-Brücke in Witten

Hintergrund: Stadt Witten und Bogestra wollten ursprünglich für viel Geld Fahrbahn und Gleise unter der Brücke tiefer legen, damit nicht mehr so viele Lkw an den Oberleitungen hängen bleiben und den Betriebsablauf stören. Geld, dass man sich sparen kann (und will), wenn die Brücke mit dem Neubau eine größere Dimension erhält. Die Verhandlungen laufen nach wie vor.

Beim Info-Treff Linie 310 hat jetzt die Weihnachtspause begonnen. Er ist bereits ab dieser Woche geschlossen und öffnet wieder im neuen Jahr. Erster Öffnungstag im Jahr 2020 ist Donnerstag, 9. Januar. Ab dann ist er wieder donnerstags in der Zeit 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: linie310@bogestra.de .