Bochum. Auch an Heiligabend und Silvester verkaufen die Bäckereien in Bochum frische Brötchen. An den Weihnachtsfeiertagen bleiben viele Öfen kalt.

Bochum: Wo es an Heiligabend und Silvester Brötchen gibt

Ein Weihnachtsfrühstück ohne frische Brötchen? Das ist für viele Familien kaum denkbar. An Heiligabend und Silvester verkaufen viele Bäckereien in Bochum Brot und Brötchen zu anderen Öffnungszeiten.

Wer am ersten und zweiten Weihnachtstag Brötchen frühstücken möchte, muss sich mit Aufbackbrötchen begnügen. Zwar dürfen Bäckereien in NRW am ersten Feiertag für maximal fünf Stunden öffnen, doch wie eine Umfrage der WAZ ergeben hat, bleiben viele Backstuben in Bochum über die Feiertage komplett geschlossen. Am zweiten Feiertag darf sowieso nicht geöffnet werde, so schreibt es das Gesetz vor.

So öffnen Bochumer Bäckereien an Heiligabend und Silvester

Die Öffnungszeiten unterscheiden sich an Weihnachten und Silvester von normalen Verkaufstagen. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr müssen Kunden auf frische Brötchen verzichten. Unsere Übersicht zeigt, welche Bäckereien in Bochum geöffnet haben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nach den Weihnachtsfeiertagen öffnen die Geschäfte wieder regulär.