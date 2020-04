Bochum: Wohnungsunternehmen startet Projekt mit Paketboxen

Die halbstädtische Bochumer Wohnungsgesellschaft VBW hat ein Pilotprojekt mit Paketboxen an zwei größeren Wohneinheiten in Altenbochum gestartet. Die Boxen ermöglichen eine kontaktlose Lieferung und den Empfang von Postsendungen.

Bochum Die VBW ist das Unternehmen mit den meisten Mietwohnungen in Bochum. Jetzt wurde ein Pilotprojekt für die kontaktlose Paketzustellung gestartet

Die VBW hat in diesen Tagen ein Pilotprojekt mit Paketboxen gestartet, das die kontaktlose Zustellung von Paketen ermöglicht, ganz gleich von welchem Dienstleister. Wie VBW-Sprecher Dominik Neugebauer mitteilt, wurde die Idee für diesen Service bereits lange vor Corona-Zeiten entwickelt. Aber: "Das Projekt bekommt natürlich in der aktuellen Situation noch einmal eine viel größere Bedeutung," so Neugebauer. Die VBW unterhält mit mehr als 12.600 Wohnungen den größten eigenen Wohnungsbestand in Bochum. Dort leben rund 40.000 Menschen.

Von allen Mietern nutzbar

Die ersten 15 Paketboxen wurden jetzt an VBW-Wohngebäuden in Altenbochum aufgestellt. Es handelt sich um die Häuser Am Freigrafendamm 46, 48, 50 sowie Kreuzkamp 2, 4, 6 und 8. Pakete werden dort immer zugestellt – egal von welchem Paketdienstleister. Die Pilotphase ist bis zum 31. März 2021 geplant und kostenlos von allen Mietern dieser Häuser nutzbar. Insgesamt gibt es dort 47 Wohnungen verschiedener Größenordnung.

Oft ärgerliche Wartezeiten

Folgende Situationen sollen künftig vermieden werden: Anja Koppe wartet auf die heiß begehrte Lieferung eines Online-Großhandels. Es soll eine Überraschung für ihren Freund zum 5. Jahrestag werden – eben etwas ganz Besonderes. Über ihre Sendungs-Benachrichtigung erfährt sie, dass das Paket gerade zu ihr nach Hause zugestellt wird. Die Vorfreude, das Paket noch heute in den Händen zu halten, wird schnell getrübt von der Tatsache, dass sie gerade auf der Arbeit ist und das Paket somit nicht empfangen kann. Wie viele andere Menschen ist sich Frau Koppe unsicher, wie es nun weitergeht. So, oder so ähnlich, wie der fiktiven Person Anja Koppe, geht es vielen, die auf eine Paketsendung warten.

Weiterer Ausbau möglich

„Wir haben uns lange unterhalten, wie wir unseren Kunden noch mehr Komfort anbieten können“, sagt Sebastian Eck, Teamleiter Innovation bei der VBW. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mein Team und ich sind sehr gespannt darauf, wie die Paketboxen bei unseren Kunden angenommen werden. Wir hören genau zu und würden uns über ausführliches Feedback freuen. Nur so können wir noch gezielter auf unsere Kunden eingehen Lösungen für den Alltag anbieten.“ Wenn das Echo nach der Pilotphase gut ist, sei ein weiterer Ausbau dieses Boxen-Systems denkbar-

So funktioniert das Prinzip

Die Box selbst steht direkt am Hauseingang. Das eigene Paket kann somit, wie bisher schon die Briefpost, komfortabel abgeholt werden. Alle gängigen Paketgrößen werden unterstützt. Sobald die Lieferung zugestellt wurde, erhält der Kunde eine automatische Benachrichtigung. Die VBW erklärt, wie das Verfahren konkret abläuft.

