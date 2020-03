Bochum: Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt erneut

Bochum. In Bochum ist die Anzahl der Wohnungseinbrüche im vorigen Jahr erneut gesunken. Es ist das vierte Mal in Folge.

Wohnungseinbrecher haben sich auch im vergangenen Jahr immer weiter aus Bochum zurückgezogen. Die Fallzahlen sind jetzt schon im vierten Jahr in Folge gesunken.

Das wurde am Montag im Polizeipräsidium Bochum bekannt, wo Polizeipräsident Jörg Lukat und Kripo-Chef Andreas Dickel die Kriminalitätsstatistik 2019 vorstellten.

Im vergangenen Jahr wurden der Polizei im Stadtgebiet Bochum 528 Wohnungseinbruchstaten gemeldet. Im Jahr 2015 hatte es noch 1809 Fälle in Bochum gegeben – ein Negativ-Rekord. Seitdem sank die Quote in Bochum immer weiter nach unten: 2016 gab es 1283 Fälle, 2017 bereits 958 und 2018 waren es 775 Fälle.

Kampf gegen Wohnungseinbrecher in Bochum Behördenziel Nummer 1

Rund die Hälfte der Einbruchstaten blieb im Versuch stecken.

Die Polizei hatten die Bekämpfung von Wohnungseinbrechern in den vergangenen Jahren zum Behördenziel Nummer 1 gemacht und den Tätern mit verschiedenen Taktiken das Leben schwerer gemacht. Und damit teilweise vertrieben.

Insgesamt ist im Stadtgebiet Bochum die Anzahl der bekannt gewordenen Straftaten gesunken: von 32.048 im Jahr 2018 auf 29.764 im Jahr 2019.

Weitere Informationen zur Kriminalitätsstatistik folgen im Laufe des Montagnachmittags auf waz.de/bochum.