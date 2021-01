Bochum: Zwei Supermarkt-Mitarbeiter stoppen Doppelkorn-Dieb

Bochum Zwei Supermarkt-Mitarbeiter in Bochum haben einen Kunden gefasst, der Korn stehlen wollte. Tags zuvor gab es einen Whiskey-Diebstahl.

"Schnaps steht bei Ladendieben aktuell offenbar hoch im Kurs", schreibt die Polizei Bochum. Nachdem am Montag ein Bochumer (28) in einem Supermarkt in Wanne-Eickel einen rabiaten Whisky-Dieb überwältig hatte, berichtet die Polizei am Mittwoch von einem ähnlichen Fall aus Bochum-Dahlhausen. Diesmal ging es im Doppelkorn.

Am Dienstag gegen 19.40 Uhr wollte ein 45-jähriger Mann in einem Discounter an der Dr.-C.-Otto-Straße den Laden verlassen und dabei Korn und Zigaretten hinausschmuggeln. Zwei Angestellte (36, 58) machten ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, sie stoppten den Mann und riefen .

Polizei Bochum: "Diebstahl? Lohnt sich einfach nicht"

Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit, um seine Identität festzustellen. Sie schrieben eine Anzeige.

Ein Polizeisprecher: "Korn und Zigaretten wurden derweil zurück ins Regal geräumt. Diebstahl? Lohnt

sich einfach nicht."

