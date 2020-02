Totalschaden: Ein 25-Jähriger aus Bochum wurde bei einem Unfall am Montagabend auf der A 40 verletzt.

Polizei - Verkehrsunfall Bochumer (25) fährt auf der A 40 mit Mercedes in Betonwand

Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen verursachte ein Bochumer am Montagabend einen Verkehrsunfall auf der A 40. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr er sein Auto in eine Betonschutzwand.

Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag, 24. Februar, um 23.10 Uhr kurz hinter der Auffahrt Essen-Kray in Fahrtrichtung Dortmund. Aus nicht geklärter Ursache kam der 25-Jährige aus Bochum mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Betonschutzwand.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen nach rechts über beide Fahrbahnen in die Leitplanke auf der anderen Seite und wieder zurück. In der Fahrbahnmitte kam das Auto dann zum Stehen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Ohne Führerschein und nach Einnahme von Drogen unterwegs

Rettungskräfte brachten den Mann wenig später in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses aber wieder verlassen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten vor Ort fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, das Fahrzeug sichergestellt.