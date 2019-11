Bochumer Ärzte geben WAZ-Lesern Tipps zum Thema Schlaganfall

Rund 80 WAZ-Leserinnen und -Leser lernten am Donnerstag im Knappschaftskrankenhaus Langendreer, wie man bei einem Schlaganfall im Ernstfall richtig reagiert.

Bochum. 700 Menschen pro Tag erleiden in Deutschland einen Schlaganfall. Beim WAZ-Medizinforum erfuhren Leser aus Bochum, wie man im Ernstfall reagiert.

Ein Schlaganfall entsteht am häufigsten, in rund 80 Prozent aller Fälle, durch eine Minderdurchblutung (Ischämie) bestimmter Hirnareale. Blutgerinnsel verstopfen dabei Gefäße, so dass diese Bereiche nicht mehr mit ausreichend Blut und Sauerstoff versorgt werden. Innerhalb kürzester Zeit sterben viele Hirnzellen ab. 1,9 Millionen pro Minute.