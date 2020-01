In einen Unfall im hessischen Lahn-Dill-Kreis wurde am Dienstag eine Lkw-Fahrer aus Bochum verwickelt.

Unfall Bochumer Brummi prallt in Hessen mit Pkw zusammen

Dillenburg/Bochum. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum wurde am Dienstagmorgen (28.) in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sein Laster stieß mit einem Pkw zusammen.

Ein 55-jähriger Bochumer Brummi-Fahrer wurde am Dienstag (28.) im hessischen Eschenburg-Eibelshausen (Lahn-Dill-Kreis) in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei aus Dillenburg meldet, fuhr ein 55-Jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine gegen 8.55 Uhr auf der Bundesstraße 253.

Beim Linksabbiegen Pkw übersehen

An einer Einmündung ordnete sich der Brummi-Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein, um in die Hauptstraße einzufahren. Bei Abbiegen übersah er, so die Polizei, die ihm entgegenkommende 68-jährige, aus Eschenburg stammende, Suzuki-Fahrerin. Der grüne Suzuki prallte gegen den schweren Sattelzug.

Sachschaden von 22.000 Euro

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 22.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt.